Jhonny dice que corte de energía a colegios y oficinas municipales fue político y que la deuda con CRE en la gestión de Sosa era mayor

Jhonny Fernández admitió la deuda con la CRE y cuestionó a la cooperativa por el corte de energía en unidades educativas y oficinas de la Alcaldía.

Tras la información que brindó la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) sobre el corte energía eléctrica en unidades educativas y otras dependencias municipales debido a deudas del municipio, Jhonny Fernández, alcalde de Santa Cruz de la Sierra señaló que esa acción fue política y que en la gestión de Angélica Sosa, la deuda era mayor y no hubo cortes.

“Esto es político, señores. Yo no soy tonto, ya yo tengo años de político, no puede ser”, señaló Fernández.

Según la autoridad en la gestión de Angélica Sosa como alcaldesa de la capital cruceña, la deuda que existía con CRE era mayor; sin embargo, nunca se ejecutó el corte de energía eléctrica.

“¿Cuánto debía a Angélica Sosa cuando estaba de alcaldesa?”, cuestionó Fernández, aludiendo a CRE.

Fernández aseguró que “siempre se tiene uno o dos meses de atraso” en el pago de este servicio e incluso habló de una reprogramación de pagos.

Agregó también que se buscó dañar su imagen y que realizó un reclamo a la cooperativa de electricidad por el corte de energía.

”Yo veo que la CRE, y los he llamado para decirle, he reclamado por si acaso, les pedí de que no se inmiscuyan en la política”, señaló Fernández.