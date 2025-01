Urenda también abordó el tema de las autonomías en Bolivia, asegurando que el sistema político actual, basado en la concentración del poder en el gobierno central, ha impedido que las autonomías territoriales se consoliden.

Santa Cruz.- El abogado Juan Carlos Urenda asegura que el gobierno pretende instalar el llamado socialismo del siglo XXI sacrificando para ello la economía. Ese socialismo es un sistema político, no económico, eso explica la profunda crisis económica y el bloqueo a las autonomías por la planificación centralizada de la economía.

Urenda afirmó que la crisis económica y el déficit fiscal que atraviesa Bolivia son el resultado de un modelo político basado en el socialismo del siglo XXI. Urenda sostuvo que el presidente Luis Arce “no es ningún tonto” y que su enfoque va más allá de los problemas económicos, ya que busca consolidar una estructura política que favorezca la permanencia del MAS en el poder, a cualquier costo.

En su análisis, en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv, Urenda destacó que el país entra en su décimo año de déficit fiscal sostenido, aproximadamente del 10%, además, el 90% de las fábricas estatales son deficitarias, y sin embargo, el presidente anuncia la creación de 130 más.

“La gente se pregunta, ¿qué le pasa al presidente si es economista? La respuesta es clara: él está siguiendo un modelo político, no económico», expresó Urenda, al señalar que el propósito del socialismo del siglo XXI, del cual Arce es un firme defensor, no es resolver los problemas económicos del país, sino mantener a los pobres en una situación de dependencia para asegurar su voto.

«El socialismo del siglo XXI favorece la pobreza, pues los pobres votan por ellos ante cualquier argumento. El presidente y su partido apelan a teorías de conspiración como ‘el imperio’ o ‘los empresarios’ para desviar la atención de la falta de soluciones», indicó el abogado en la Hora Pico de eju.tv que conducen a Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano, de lunes a viernes desde las 17:00 horas.

«Tenemos dos leyes clave, la Ley 777 y su reglamentación 1406, que impiden que cualquier institución pública elabore su presupuesto sin la aprobación del Ministerio de Planificación», explicó Urenda. Según él, esta estructura centralizada impide que las autonomías funcionen de manera efectiva, ya que los gobiernos locales y regionales no tienen el control total sobre sus recursos.

Urenda también criticó la falta de competencias de los gobiernos departamentales en áreas clave como la salud, la educación y la minería. «Santa Cruz tiene el Mutún, pero no tiene ninguna participación en las decisiones sobre minería. Tiene pozos petroleros, pero no influye en las políticas hidrocarburíferas. En el área de la agroindustria la gobernación no tiene competencia para definir políticas. Es decir, no tiene poder real para tomar decisiones», detalló el analista.

