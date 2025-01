Juicio por la crisis del 2019 entra en su recta final y se reanudará el 6 de enero, según ministro

El juicio oral del denominado caso ‘Golpe de Estado I’ ingresó a su fase final y se espera una resolución en el corto plazo, según expuso el ministro de Justicia, César Siles, al referir que se prevé retomar las acciones este lunes 6 de enero.

“El juicio está previsto que sea reanudado el 6 de enero próximo, entendemos que si se reanuda y no se presenta ningún (recurso) imponderable, debería avanzar en un par de semanas o tres hasta llegar a alegatos y posteriormente dictarse la sentencia”, expresó la autoridad, citada por el aparato de comunicación estatal.

Según los antecedentes, en este caso fueron investigados la expresidenta Jeanine Áñez y los exlíderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, así como también los excomandantes de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y Carlos Orellana, el excomandante de la Policía Yuri Calderón y el exministro Luis Fernando López fueron declarados “rebeldes”.

No obstante, Añez fue apartada del caso porque su defensa presentó un incidente de ‘ne bis in idem’ con el argumento de que no puede ser juzgada dos veces por un mismo delito, tomando en cuenta que tiene una sentencia por el denominado caso ‘Golpe II’.