Justicia ordena suspender plan de reordenamiento del transporte en Santa Cruz tras acción de amparo de micreros

Fuente: Unitel

Este viernes la Justicia ordenó a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra suspender el plan de reordenamiento de transporte público, que inició hace pocos días, en respuesta a una acción de amparo presentada por los micreros.

La suspensión del plan de reordenamiento ha sido ordenada como una medida cautelar solicitada por la dirigencia del transporte público, hasta que se lleve a cabo una audiencia el 28 de enero, en la que está previsto abordar la tarifa del pasaje.

“Si no hay (alza de) tarifa, no hay reordenamiento. El transporte está en pie de lucha, eso que sepa el alcalde. No vamos a retroceder hasta que se ratifique el pasaje, el acalde se nos burló. A partir del lunes tomaremos nuevas medidas”, dijo Bismarck Daza, dirigente del transporte público.

Simón Moreno, asesor del sector transporte, informó que la Sala Constitucional Cuarta ordenó la suspensión del plan del reordenamiento y que ya fue notificado el secretario de Tránsito y Transporte del municipio.

Indicaron además que los micros circularán de manera norma por el centro cruceño, tal y como lo hacían hasta la semana pasada.

Por su parte, Daza reiteró que la Alcaldía cruceña debe dar luz verde al incremento de la tarifa del pasaje.