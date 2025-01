Kate Middleton cumple 43 años: así será la celebración familiar de los Windsor tras un año marcado por el cáncer

La mujer del príncipe Guillermo cumple este 9 de enero 43 años y comienza a cerrar la peor etapa de su vida

La princesa de Gales, Kate Middleton. (Danny Lawson/Pool vía REUTERS).

Este 9 de enero Kate Middleton cumple 43 años. La princesa de Gales enfrenta un nuevo año cargado de desafíos que el 2024 dejó sobre sus hombros, especialmente su cáncer. Tras anunciar en el mes de marzo su diagnóstico y completar el tratamiento de quimioterapia en septiembre pasado, su cumpleaños representa no solo una celebración personal, sino también un símbolo de resiliencia para la familia real británica.

El pasado año no fue fácil para los Windsor. Las dificultades de salud han sido una constante tragedia, afectando tanto a Kate como al rey Carlos III, quien también enfrenta un tumor del que se han dado pocos detalles. En el caso de la mujer del príncipe Guillermo, el anuncio de su cáncer detectado tras una operación abdominal en enero generó preocupación tanto dentro como fuera de la familia real. Desde entonces, Middleton ha limitado sus apariciones públicas mientras se enfocaba en su recuperación y en pasar tiempo con sus tres hijos: George, Charlotte y Louis.

Para el futuro rey, este año también ha puesto a prueba su fortaleza al convertirse en el principal apoyo para su mujer. En noviembre, durante un viaje a Sudáfrica, confesó que el 2024 fue “probablemente el año más difícil de mi vida”. Su apoyo inquebrantable a Kate ha sido evidente, marcando un cambio en su papel familiar en medio de sus responsabilidades como heredero al trono.

La celebración de este cumpleaños no será como las anteriores. Según ha afirmado la experta real Jennie Bond al diario The Sun, será “un cumpleaños memorable en muchos sentidos: marcará el comienzo de un año nuevo y, con suerte, más feliz, y el final de uno que ha sido brutal para toda la familia”. El príncipe Guillermo ha tomado ciertas medidas para garantizar que Kate se sienta valorada en este día tan especial, optando incluso por no asistir al funeral del expresidente estadounidense Jimmy Carter, programado para el mismo día. En su lugar, será el príncipe Eduardo quien represente a la familia real en Washington.

El diario británico ha revelado que Guillermo ha preparado una jornada íntima y llena de detalles para su esposa. “Para su esposo y sus hijos, esto será una excusa para malcriarla y, aunque caiga en un día escolar, estoy segura de que eso es exactamente lo que harán”, asegura la experta. Aunque se desconoce el plan completo, se espera que los niños jueguen un papel central en las celebraciones y el príncipe podría sorprender a Kate con regalos personalizados, como ropa cómoda y productos de lujo para mimarla tras el difícil año que ha vivido. “Ahora cada día debe ser muy valioso para la princesa y cada cumpleaños debe ser motivo de celebración agradecida”, comenta Bond.

Captura de pantalla sin fecha extraída de un vídeo proporcionado por el Palacio de Kensington del Príncipe Guillermo, la Princesa de Gales, el Príncipe Jorge, la Princesa Carlota y el Príncipe Luis obtenido por Reuters el 9 de septiembre de 2024. Vídeo grabado en agosto en Norfolk. (Will Warr/Palacio de Kensington/Folleto a través de Reuters).

Superando obstáculos y mirando al futuro

El cumpleaños de Kate no solo es una celebración, sino también un reflejo de su resiliente espíritu. Desde el anuncio de su enfermedad, la princesa de Gales ha dado pasos cautelosos hacia su regreso a la vida pública. Su primera aparición tras completar la quimioterapia fue en el tradicional concierto de villancicos ‘Royal Carols: Together at Christmas’ en diciembre, donde destacó la importancia del amor y la empatía durante los momentos más difíciles. Este evento no solo marcó su regreso gradual a sus deberes reales, sino también su deseo de conectar con quienes han enfrentado adversidades parecidas.

Para Kate, este cumpleaños será una oportunidad de disfrutar de la compañía de sus seres queridos. Además de Guillermo y sus hijos, se espera que sus padres, Carole y Michael Middleton, y sus hermanos, Pippa y James, estén presentes en la celebración. La nuera de Carlos III siempre ha valorado las reuniones familiares, y este año, más que nunca, encuentra en ellas un refugio y una fuente de fortaleza.

Según la experta en la casa real, “su cumpleaños ideal sería una celebración acogedora con su marido y sus hijos, así que tal vez Guillermo habrá organizado algo delicioso para una cena de celebración en casa”, alejándose del protocolo real para crear un ambiente acogedor y relajado. Este gesto subraya la prioridad que la pareja otorga a la unión familiar, especialmente tras los desafíos recientes.

El rey Carlos de Inglaterra habla con el reverendo canónigo Dr. Paul Williams, mientras la reina Camilla, Guillermo de Inglaterra, el príncipe de Gales, Catalina, la princesa de Gales, el príncipe Jorge, el príncipe Luis, la princesa Carlota y el príncipe Eduardo, el duque de Edimburgo salen de la iglesia, el día del servicio de Navidad de la familia real en la iglesia de Santa María Magdalena. (REUTERS/Toby Melville)

El legado de Kate Middleton como princesa de Gales

A lo largo de su trayectoria como miembro de la realeza, Kate Middleton ha sido una figura de estabilidad y modernidad en una casa real británica que se vio muy dañada tras el fallecimiento de Lady Di. Su trabajo en áreas como la salud mental, la educación infantil y el bienestar comunitario ha consolidado su imagen como una futura reina consorte comprometida con el bienestar de los británicos y que recoge el testigo social de su suegra. Ahora, con 43 años, la mujer del príncipe Guillermo puede comenzar un 2025 con mucha esperanza por la recuperación del tratamiento de quimioterapia al que se sometió durante el pasado verano y con ganas de empezar de nuevo una nueva etapa familiar y profesional.