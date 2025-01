Kinn: Bolivia aún tiene gas, pero falta exploración

Luis Carlos Kinn Franco destacado profesional boliviano y con más de 24 años de experiencia en el sector petrolero, conversó con el programa OTROSÍ sobre la situación petrolífera en el país, señalando que aún hay gas pero que debe haber una adecuada exploración y toma de decisiones.

Fuente: https://www.leo.bo

“No se ha reactivado adecaudamente la actividad de exploración, siguen con el ritmo que nos da YPFB que no es suficiente para levantar rápidamente la producción, hace tres años en febrero 2022 publiqué un artículo analizaba la situación de hidrocarburos en el país, proyectaba como iba a estar la demanda y el consumo y se mostraba ese déficit que tenemos ahora y eso se hace porque hay métodos de la ingeniería petrólera, la evolución de la producción del gas y de la evolución del consumo, pero no se activó la velocidad necesaria, propuse hacer una nueva ley de incentivo a la producción y esta ley recién en julio del año pasado se aprobó, se ingresó y volvió a ingresarse otra ley similar hace un mes”, explicó Kinn señalando que hasta que se apruebe la ley y se levante la producción será un tiempo de un año, donde las empresas tienen que pedir autorización y después de eso hacer los contratos, por tanto sotuvo que en un año se podría recuperar la producción y en dos, tres o cuatro años habrá mejores condiciones.

EL MÉTODO FRACKING

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La fracturación hidráulica (fracking) es una técnica de exploración, extracción y producción de hidrocarburos, almacenados en los poros de rocas subterráneas.

Kinn explicó sobre un gráfico (ver foto principal) que está la técnica de extracción vertical, que es la que se aplica aún en Bolivia.

“Llegamos a una capa de abajo que tiene gas o petróleo y el pozo vertical para lo que salga sea rentable, el sector horizontal es nuevo, sin las rayitas rojas que son las fracturas, hacerle un sector horizontal pequeño, es una de las cosas principales, hacer en vertical y un tramo pequeño que actúa como un drenaje y le ayuda a llegar más rapido y ser más rentable, eso lo que tenemos que hacer en primera etapa y lo podemos hacer en todos los campos en Bolivia y en aquellas que todavía no han sido explotadas”, sostuvo Kinn destacando que en los campos existentes, por cada pozo hay 20 o 30 capas que tienen gas con petróleo y solamente se está explotando una de ellas.

“Hay muchas más que no se han tocado y las empresas lo saben y YPFB lo sabe y no lo explota porque sino lo hacen horizontal, no sale rentable, sale poco, la ley de incentivos va dirigido que aumenten ese sector horizontal sin que interfiera lo que están haciendo ahora, son pozos menos profundos, el actual de cuatro mil metros, a 2000 metros hay que son menos profundos y menos caros, solamente que necesitan al gas y al petróleo un hueco horizontal para que le ayude a llegar más rápido”, explicó el ingeniero experto en el sector petrolero señalando que aún no se llegó a utilizar la técnica fracking o vaca muerta.

PERDIENDO MERCADOS

“Los norteamericanos están vendiendo gas a Brasil, también competimos contra el fracking de Estados Unidos y recientemente Brasil a firmado convenios de compra con Argentina y eventualmente de otros paises del mundo y no hemos llegado a esa técnica de exploración porque no tenemos la tecnología ni la ley adecuada para eso, se necesita una nueva ley de hidrocarburos”, sostuvo Kinn aclarando que hace 15 años empezó con esa tecnología Estados Unidos, bajo los costos y Argentina la aplica hace al menos 10 años.

“Requiere más equipos que un vertical, muchos más productos que se meten para poder perforar y fracturar porque se inyecta agua con ciertos adictivos que causa que se fracture la tierra, eso es lo importante, las rayas rojas (gráfico en la foto principal) son las fracturas que hay en esa área, que llegue al hueco y fluya hacia la superficie”, dijo el ingeniero destacando que hay un 80% de la extensión con potencial de hidrocarburos en Bolivia que no se ha explorado y puede ser producible con pozos verticales.

“No se ha seleccionado bien los pozos, no se han ejecutado bien las operaciones, se necesita más gente capacitada, más presupuesto, para hacer un pozo”, dijo Kinn.