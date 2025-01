La campaña sale a las calles y agitan las redes

Jorge Quiroga salió a las calles de La Paz. El analista Gustavo Pedraza no ve un factor de unidad en la oposición

Ivan Alejandro Paredes

Fuente: El Deber

El expresidente Jorge Quiroga realizó campaña electoral ayer en la zona sur de la ciudad de La Paz y otros líderes de la oposición utilizan sus redes sociales para acercarse a la población. En el Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis Arce no oficializa su candidatura y en el evismo su líder se mantiene atrincherado en el Chapare.

Quiroga llegó ayer al mercado de Achumani, en la zona sur paceña, y en ese espacio explicó a las vendedoras y compradores sus intenciones para llegar a ser presidente. El expresidente dijo que se siente seguro para ser candidato de la oposición y destacó el paso al costado que dio Carlos Mesa.

“Honrado por el apoyo de varias agrupaciones, de importantes líderes regionales, de un partido como el FRI, de varias personas con quienes me cruzo en las calles. Hoy puedo anunciar que contamos con la estructura jurídica y territorial para formar una alianza política que es Libre y respaldará mi candidatura”, afirmó Quiroga.

Otros líderes de oposición también mantienen sus campañas, pero a través de las redes sociales. El empresario Samuel Doria Medina disparó una dura estrategia con herramientas digitales. En todos sus mensajes lanza promesas de campaña, como eliminar el feriado del 22 de enero por el Día del Estado Plurinacional.

Mientras, Manfred Reyes Villa sigue en campaña en el exterior y su sigla, que es Súmate, anunció que Reyes Villa no renunciará a ser alcalde de Cochabamba mientras realiza actos de proselitismo.

Desde el MAS

En el MAS el panorama está tranquilo. Luis Arce no oficializa su candidatura, pero hay autoridades, como el ministro Edmundo Novillo, que no cierran la intención de una posible reelección del mandatario. Lo mismo piensan algunos dirigentes sindicales.

En el evismo la situación es más compleja. Evo Morales está atrincherado en el trópico de Cochabamba y evita que Andrónico Rodríguez sea candidato. El presidente del Senado ayer estuvo en Mizque y recibió apoyo de esa población cochabambina.

Mientras, el analista Gustavo Pedraza afirmó que ahora la oposición está “muy frágil” y que eso es una ventaja para el MAS. Pero también aseguró que la “malísima” gestión económica del oficialismo es una ventaja para la oposición, pero que no le alcanza porque no logró unirse y no optó por captar el “voto decepcionado” del MAS. El experto dijo que la oposición no logrará formar un bloque único.

