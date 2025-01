La CNC no asistirá a la reunión con el Gobierno y reitera rechazo a la disposición confiscatoria

Olivo señaló que dicha normativa afecta negativamente al sector productivo, genera inseguridad jurídica, incentiva el contrabando, desalienta la inversión y duplica regulaciones ya existentes.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC-Bolivia), Eduardo Olivo, reiteró este lunes el rechazo del sector del comercio formal del país a la disposición adicional séptima de la Ley 1613, del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. En ese sentido, afirmó que no asistirán a la reunión que convocó el Gobierno para este martes 28 de enero.

“El Ministro de Justicia nos ha hecho llegar una invitación para participar de una reunión para mañana 28 de enero, en la que ofrece exponer nuevamente los alcances reglamentarios, comentarios y repercusiones en la aplicación de dicha disposición. Por lo tanto, no tiene sentido asistir a una reunión en la que se volverá a reiterar los argumentos, por eso no vamos a asistir a la misma. Nuestro pedido es claro: la eliminación de la Disposición Séptima, no su mantenimiento”, enfatizó el representante de la CNC, mediante un video.

Olivo subrayó que el agio y la especulación están normados en el Código Penal, por lo que no existe justificación para incluir esta disposición en el presupuesto. Además, señaló que dicha normativa afecta negativamente al sector productivo, genera inseguridad jurídica, incentiva el contrabando, desalienta la inversión y duplica regulaciones ya existentes.

Mencionó que las organizaciones empresariales han expuesto los argumentos que demuestran que esta medida carece de sentido.

La posición de la CNC se da luego de que en horas de la mañana de este lunes, representantes de los agropecuarios, exportadores, gremiales, transportistas, cuentapropistas y otros, reiteraron que se reunirán el jueves 30 de enero para asumir medidas ante las alertas que genera la disposición adicional séptima de la Ley Financial, rechazando así la convocatoria al diálogo de autoridades del Gobierno nacional.