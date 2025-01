La identidad humana más allá del código genético

En el universo de la ciencia contemporánea, un descubrimiento reciente ha desafiado una de nuestras creencias más arraigadas: que el ADN es el único eje sobre el que gira la identidad humana. Karen Keegan, una mujer quimérica (*) con dos genomas distintos coexistiendo en su cuerpo, se erige como un ejemplo contundente de que nuestra singularidad no se encuentra en los genes, sino en algo mucho más complejo. Esta historia, acompañada por los planteamientos del bíologo español Alfonso Martínez Arias, nos invita a reconsiderar cómo definimos nuestra humanidad.

Karen Keegan descubrió su dualidad genética durante un tratamiento médico, cuando los exámenes genéticos revelaron que su ADN no coincidía completamente con el de sus propios hijos. Este caso singular no solo intrigó a los científicos, sino que también arrojó luz sobre la complejidad de nuestra composición biológica. Para Martínez Arias, autor del libro The Master Builder, este fenómeno es una prueba irrefutable de que las células, y no los genes, son las verdaderas arquitectas de nuestra identidad.

Las células, según este biólogo, actúan como comunidades autónomas que interpretan y responden a su entorno. Su coreografía exquisita durante procesos como la gastrulación—el momento en el que un embrión de 14 días comienza a definir su estructura—es un testimonio de su papel primordial. Esta perspectiva desplaza el protagonismo del ADN, que pasa de ser un plano maestro a convertirse en una simple caja de herramientas.

Esta redefinición de la identidad humana golpea con fuerza los cimientos del racismo y las teorías de superioridad racial. Durante siglos, se ha utilizado la biología para justificar jerarquías entre grupos humanos. Pero si nuestra identidad se fundamenta en la interacción celular y no en el ADN, ¿qué base queda para estas divisiones? El quimerismo, como en el caso de Keegan, también evidencia que la diversidad interna de un individuo puede superar cualquier categoría racial establecida. Este cambio no es menor. Implica que los discursos racistas basados en la genética pierden toda validez, y que la ciencia debe avanzar hacia una comprensión más inclusiva y compleja de lo que significa ser humano.

Desde la perspectiva de las ciencias sociales este hallazgo es revolucionario. La disciplina ha explorado durante décadas las formas en que la identidad humana se configura a través de la cultura, el entorno y la historia. Integrar esta visión celular permite tender puentes entre lo biológico y lo social, abriendo nuevas posibilidades para comprender cómo se construyen las narrativas sobre la identidad. Si la construcción de la identidad humana se basa en la interacción y adaptación celular, entonces las expresiones culturales podrían entenderse como una extensión de este mismo proceso. Las culturas no serían entidades estáticas o derivadas de un «código genético» colectivo, sino manifestaciones emergentes de sistemas vivos que interactúan y evolucionan con su entorno. Este marco desafía nociones esencialistas de cultura y abre paso a una comprensión más fluida e integradora.

En este contexto, se pueden reexaminar categorías como la raza o el género desde una óptica más dinámica, que reconozca la influencia de procesos celulares tanto como la de los contextos sociales. Es una oportunidad para ampliar los horizontes y superar enfoques reduccionistas.

Más allá de las implicaciones científicas y sociales, este debate también tiene una dimensión ética y filosófica. Si nuestra identidad no se encuentra solo en nuestro ADN, ¿qué define realmente lo que somos? La ciencia celular no solo desafía las jerarquías biológicas, sino también nuestra comprensión de la humanidad como un fenómeno intrínsecamente interconectado.

En un momento en el que la biotecnología avanza rápidamente, estas preguntas son más relevantes que nunca. La identidad humana no puede reducirse a un código genético. Es una danza compleja de células, historias y contextos que nos convierte en lo que somos: individuos irrepetibles en un universo lleno de posibilidades.

(*) El quimerismo, un fascinante trastorno genético, plantea una hipótesis intrigante: dos cigarrillos, apenas fecundados, se fusionan en un solo organismo que sigue su desarrollo de manera aparentemente normal. El resultado es un ser vivo que alberga en su cuerpo dos linajes celulares distintos, cada uno con su propia composición genética. En los casos documentados, esta peculiaridad se manifiesta de forma asombrosa: diferentes órganos o regiones del cuerpo poseen ADN distinto, como si dentro de una misma persona coexiste.

Por Mauricio Jaime Goio.

