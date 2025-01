La inflación acumulada del 2024 en el país roza el 10% y es la más alta en seis años

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Productos de la canasta familiar experimentaron un incremento de precios en diciembre. Foto: ABI

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

INE reporta una inflación de 1,06% en diciembre y un acumulado de 9,97% en 2024; en 11 meses de 2024 caen exportaciones de gas, manufacturas y agricultura, y solo aumentan las de minerales; y, Andrónico anuncia que se trabaja en una ley para recomponer el sistema judicial y apartar a los ‘autoprorrogados’. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– INE reporta una inflación de 1,06% en diciembre y un acumulado de 9,97% en 2024

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegó en diciembre de 2024 a 1,06% de incremento de precios de bienes y servicios que hacen los hogares, y a un acumulado en el año de 9,97%, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según los datos oficiales, los índices mayores se dieron desde agosto, cuando el IPC llegó a un índice positivo (incremento de precios) de 1,58%. En septiembre disminuyó a 0,88% y en octubre repuntó a 1,64% y en noviembre alcanzó el 1,45%. Los bloqueos prolongados, especialmente en Cochabamba, de 16 días entre enero y febrero, y de 24 días entre octubre y noviembre, dieron como resultado una pérdida aproximada de más de $us 3.000 millones y aumentaron la inflación, según datos del Gobierno. El Presupuesto General del Estado del 2025 prevé una tasa de inflación del 7,5%.

– En 11 meses de 2024 caen exportaciones de gas, manufacturas y agricultura, y solo aumentan las de minerales

En 11 meses de la gestión pasada y respecto a 2023, las exportaciones de los diferentes sectores económicos, como manufacturas, agricultura e hidrocarburos, sufrieron una fuerte caída, y solo se registró un aumento en las ventas de minerales, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por actividad económica destaca el descenso de ventas de la industria manufacturera que a noviembre registra 3.309,5 millones de dólares, suma inferior a los 5.233,3 millones de dólares exportados en 11 meses de 2023; asimismo, el desplome de las ventas de soya y derivados, de 1.455,2 a 899 millones de dólares; de oro metálico, de 2.408 a 667,6 millones de dólares; de girasol, de 129,3 a 101 millones de dólares; de azúcar, de 61 a 40,7 millones de dólares; de alcohol etílico, de 36,6 a 26,2 millones de dólares, entre otros.

– Arce descarta cambiar el modelo económico y reafirma compromiso de defensa de la estabilidad y bolsillo de los bolivianos

El modelo económico será adaptado y mejorado, pero no cambiado, y la estabilidad económica y el bolsillo de los bolivianos serán defendidos “a rajatabla”, por lo que no debe quedar la menor duda de que haremos lo necesario para mantener la estabilidad conquistada, aseguró el presidente Luis Arce en la ciudad de Santa Cruz. “La estabilidad económica de nuestro país, el bolsillo de las bolivianas y los bolivianos, nuestro gobierno va a defender a rajatabla (…) no debe quedar la menor duda de que haremos todo lo que sea necesario, hermanos y hermanos, para garantizar esa estabilidad que todos necesitamos y que la hemos logrado”, afirmó. Arce fijó la posición en un acto por el aniversario de la Federación Departamental de las Mujeres “Bartolina Sisa” de Santa Cruz en la capital cruceña.

– Evo dice que ‘urge’ devolver al pueblo la democracia e institucionalidad para resolver la crisis económica

El expresidente Evo Morales señaló este sábado que urge devolver la democracia e institucionalidad al pueblo hasta solucionar la grave crisis económica que afecta a la mayoría de las familias bolivianas. “En los últimos años se ha incrementado la pobreza extrema, hoy una mayor cantidad de familias sufren por falta de trabajo, alimentación, carencia de recursos económicos para atender sus necesidades básicas”, escribió el exmandatario en sus redes sociales. A ello, indicó que no es posible mantener tanta “indiferencia” ante miles de familias que cada día apenas llevan algo de alimentación a sus hogares. “Con la unidad del pueblo, cambiemos esta realidad, luchando por devolver a Bolivia la democracia, su institucionalidad hasta solucionar la grave crisis económica que afecta a la mayoría de las familias bolivianas”.

– Cisterneros denuncian que no pueden descargar combustible por falta de pago de YPFB a proveedores

El dirigente del transporte pesado, Juan Yujra, denunció que los cisterneros no pueden descargar combustible en la planta de Palmasola de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por falta de pago a los proveedores; la empresa negó los señalamientos. Yujra denunció que hace 10 días los cisterneros están a la espera de descargar el combustible de importación y que no lo hacen porque la empresa estatal no ha cancelado los pagos a los proveedores. “No es de ahora, esto se arrastra hace tiempo, están detenidos los camiones hasta que los proveedores reciban su pago, eso está pasando. Nos están mintiendo”, sostuvo. Una extensa fila de camiones de carga pesada se encuentra en inmediaciones a la planta sin poder ingresar para hacer la descarga de combustible, algunos camiones llevan el letrero de “cargado”.

– Andrónico anuncia que se trabaja en una ley para recomponer el sistema judicial y apartar a los ‘autoprorrogados’

Ante la prórroga de mandato de algunos magistrados de los tribunales Constitucional y Supremo, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, dijo este sábado que se trabaja en una norma para recomponer el sistema judicial, esto con el fin de que solo los magistrados electos continúen y los espacios vacantes sean ocupados por suplentes con mayor votación o mediante una nueva ley que define la cantidad de magistrados. “Hemos tenido elecciones parciales (y) todos se preguntarán ¿ahora qué hacemos? Unos entran con el voto legalmente, otros autoprorrogados, de manera ilegal. Estamos trabajando en una norma, será una nueva recomposición en estos seis años, de repente los que han sido electos solamente tienen que quedarse y el resto tiene que irse”, indicó el titular de la presidencia del Senado.

– TSE: Cuestionamientos al padrón electoral no tienen fundamento técnico y lo abre a verificación de universidades

Los cuestionamientos al padrón electoral biométrico “no tienen fundamento técnico” por su consistencia e integridad, sin embargo, se invitará a las universidades del país a realizar una verificación de los datos de cara a las elecciones generales de agosto, dijo el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel. “El padrón electoral ha experimentado una gran evolución y mejora con la incorporación de información biométrica. A lo largo de su implementación y desarrollo se han realizado auditorías y controles para garantizar la calidad de datos, incluyendo una auditoría integral realizada por la OEA el año 2017, que ratificó la confiabilidad del padrón. De todos modos, de vez en cuando surge algún cuestionamiento acerca de la fiabilidad del padrón electoral, por supuesto sin ningún fundamento técnico”, afirmó.

– Diputado evista afirma que la alerta migratoria contra Evo es para impedir que haga campaña electoral en el país y en el exterior

El diputado del MAS evista, Renán Cabezas, afirmó este sábado que Evo Morales no podrá viajar a la posesión de Nicolas Maduro, en Venezuela, porque existe una alerta migratoria que busca impedir que el expresidente haga campaña electoral en diferentes regiones del país, al igual que en el exterior, con miras a las elecciones generales del 2025. Incluso apuntó que ese tipo de disposiciones es una «estrategia» del Gobierno. “La alerta migratoria justamente es para evitar que Evo Morales haga campaña política o asista a invitaciones en otras regiones del país, ya que muchos sectores sociales quieren que esté presente en muchas invitaciones”, afirmó el legislador, consultado sobre si Morales viajará hasta Venezuela, donde se tiene previsto organizar un acto para jurar como mandatario reelecto este viernes 10 de enero.

– Casi 27.000 accidentes se registraron el 2024; Santa Cruz es el que más casos ha registrado, según aseguradora

La Empresa de Seguros y Reaseguros Personales UniVida informó que en el país 26.299 personas se han accidentado en hechos de tránsito que involucran tanto vehículos como motocicletas. De acuerdo con los datos que maneja el gerente de UniVida, Carlos Herbas, los departamentos que tienen la mayor cantidad de siniestros son Santa Cruz y Cochabamba “El departamento de Santa Cruz, por ejemplo, es el departamento que casi tiene el 50% de este número de siniestros, de ese 50% que tiene, aproximadamente el 70% de sus accidentes están vinculados a motocicletas”, señaló. Cochabamba también es otro departamento que ocupa un alto índice de accidentes, llevándose así el segundo lugar. Asimismo, informa que debido al índice de accidentes que se registraron en el país, la empresa de seguros ha desembolsado más de Bs 110 millones.

– Incremento de contagios: Al menos cuatro virus circulan en Santa Cruz

Marcelo Ríos, médico general y experto en salud pública, se refirió al ascenso de los casos de Covid-19 en Santa Cruz y recalcó las recomendaciones para evitar el contagio. Asimismo, comentó que hay, al menos, cuatro virus circulando en la ciudad, debido al problema de inmunidad generado por el covid-19 desde hace varios años. «Las infecciones respiratorias agudas han crecido después del Covid-19 porque ha generado un problema en la inmunidad de todos. Entonces, tenemos el Covid-19, la influenza tipo A, la influenza tipo B, el virus sincitial respiratorio y hay muchos otros», afirmó. En ese sentido, apuntó que se debe tener extremo cuidado con las personas que tienen enfermedades de base. «Todo el abanico de patologías y enfermedades que tenemos en Santa Cruz con problemas de base implica protegerlos en casa», detalló.