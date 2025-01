La Paz: Tras filas por arroz que se forman en sucursales de Emapa, la estatal dice que este alimento se vende en las ‘ferias’

Fuente: Unitel

Este lunes las filas para adquirir arroz y otros productos se formaron nuevamente en las sucursales de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), sin embargo, este gramo no fue comercializado por el momento en las tiendas estales. A través de un comunicado se informó que se distribuirá solo en las ferias móviles.

“Estimados clientes se informa que actualmente la venta de arroz es a través de las FERIAS, próximamente las ventas se realizarán por nuestras sucursales EMAPA a nivel nacional”, se indica en el comunicado pegado en la puerta de la sucursal situado en la avenida Camacho y calle Bueno, en La Paz.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Las denominadas ferias móviles son vehículos que van cargados de diferentes productos de primera necesidad como el arroz, aceite, azúcar y entre otros hacia las zonas, con el objetivo de vender el producto a “precio justo”.

Sin embargo, amas de casa han mencionado que hace más de dos meses no llegan a su barrio por lo que se encontraban en la fila a la espera de adquirir este artículo de la canasta familiar.

“En la zona no llega, estamos esperando. Ya es dos meses que no llega y que no podemos comprar”, dijo a UNITEL la ama de casa.

En Cochabamba, si bien no hubo filas en las sucursales de Emapa, el arroz no se encontraba a la venta. Las personas que se dieron cita en la tienda estatal tampoco lograron encontrar aceite y azúcar en envases pequeños.