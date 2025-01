La sede del Tribunal Supremo Electoral no se trasladará a Sucre

De acuerdo a la Ley 018, la sede del Órgano Electoral está en la ciudad de La Paz. Su cambio implicaría un ajuste a la normativa vigente desde el Legislativo.

¿La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral determinó trasladar su sede de La Paz a Sucre? La respuesta es negativa. Diferentes medios de comunicación compartieron este dato; sin embargo, es falso y, de hecho, esta medida solo puede tomarla la Asamblea Legislativa por medio de un cambio en la normativa electoral.

«La Sala Plena del TSE aprueba el traslado de su sede de La Paz a Sucre», indica uno de los títulos difundidos en algunos medios de comunicación. En las declaraciones que dio el presidente del TSE Óscar Hassenteufel Salazar en entrevista con Brújula Digital, dijo lo siguiente:

“La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral ha aprobado una idea muy interesante, y es que como compensación a esa pérdida del escaño, en términos claros, concretos, objetivos, más allá de promesas o de compromisos, se pueda plantear el traslado del Tribunal Supremo Electoral a la ciudad de Sucre”.

No obstante, más tarde, el TSE emitió el 27 de enero un pronunciamiento para aclarar que la idea de ese cambio es del presidente Hassenteufel, pero no ha sido aún considerada en sala. Aclararon que según la Ley 018 del Órgano Electoral, la sede central debe estar en la ciudad de La Paz, por lo que su cambio sería mediante un ajuste a la normativa, lo que no es tuición de esa institución.

De acuerdo a la Ley 018, título II, capítulo I, inciso III, «el Tribunal Supremo Electoral tiene por sede la ciudad de La Paz».

En entrevista con Bolivia Verifica, el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe aseguró este 28 de enero que el tema «nunca» fue tratado por los miembros de la Sala Plena y que no hubo tal decisión.

“Publicamos un comunicado institucional que declara claramente que el adoptar una decisión formal de trasladar la sede del TSE de La Paz a Sucre no se hizo y no lo haríamos. El artículo 11 de la Ley 018 del Órgano Electoral dice textualmente que la sede es la ciudad de La Paz. Entonces, mal haríamos los vocales en adoptar una decisión contraria a la norma”, explicó.

Tahuichi reconoció que ideas «hay muchas» y en diversos sentidos, pero una de este tipo implicaría modificar la ley, algo que es una prerrogativa del Legislativo. Recordó que todos los temas que aborda la Sala Plena se incluyen en la orden del día; en ese sentido, dijo que el citado no fue parte de la agenda.

Por todo lo expuesto, es falso que la sede del Órgano Electoral sea trasladada a Sucre. El TSE continúa con el trabajo regular con miras a las elecciones generales para este 2025.

Sobre la redistribución de escaños, el Senado sancionó la ley con base en los datos del Censo 2024, quitando al departamento de Chuquisaca un representante, pasando de 10 a 9 curules en la Cámara de Diputados. Ver aquí.

Según la Constitución, Sucre es la capital del Estado, pero la sede del Gobierno continúa siendo La Paz. En la capital chuquisaqueña se concentra el Poder Judicial.