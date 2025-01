La semana opositora: Quién quiere a Rubén Costas

El exgobernador cruceño busca volver a primera línea, pero no encuentra eco

Fuente: El País.bo

En la oposición tampoco ha sido una semana de alardes, pero los frentes van quedando claros y el calendario, seguramente, acabará por silenciar los cantos de sirena y llamar al orden a los que todavía sostienen proyectos en solitario.

Ayer intentó dar otro golpe de efecto Rubén Costas, que tiene su sigla nacional de Demócratas, pero aún no se ha recuperado de las magulladuras que le dejaron la sucesión de decisiones controvertidas tomadas entre 2019 y 2021, de no sostener a Ortiz hasta el final al duelo de egos con Áñez y finalmente, el pacto del miedo por el que cedieron la Gobernación a Camacho a cambio de una alcaldía que no consiguieron.

Básicamente recibió el “permiso”· de su Asamblea para negociar una alianza, propuso primarias y ratificó que no será candidato. Los «normal» es que los Demócratas converjan con “los cuatro grandes” en tanto son un partido tradicional con todos los estigmas (o méritos, según se mire) que los demás. Pero ojo: Costas llevó hasta el final la candidatura de 2019 para perjudicar esencialmente a Carlos Mesa, y antes le había jugado chueco a Samuel Doria Medina, con quien firmó una alianza (Bolivia Dijo No), pero lo vetó como candidato a vicepresidente. Además, Camacho no deja de ser su rival en el espacio opositor cruceño.

Costas ya aplaudió el paso delante de Tuto Quiroga cuando se hizo con el FRI y lanzó su proyecto individual, que duró solo un día. Quizá ese aval no sea suficiente.

Costas tampoco tiene entrada en el arco libertario, no solo porque haya ingresado con toda fuerza Branko Marinkovic, enemigo íntimo desde hace años, sino porque esencialmente su política no se corresponde.

El resto de opciones se va debilitando. Rodrigo Paz, Vicente Cuéllar, etc., necesitan algo más que vistosos videos en redes. Mientras que otros, como el Al-Bus de Carlos Borth, ya se han retirado.

La ley de convocatoria está al caer. También la “encuesta” de Marcelo Claure. El margen para las primarias se achica. Quien sabe si quizá ya lo hemos visto todo ahí.

