Laia Sanz abandona el Dakar: imposible arreglar el Century

Pero… siempre hay luz al final del tunel, aunque de momento no se atisbe: « Las cosas malas pasan por algo , aunque cuesta verlo. Pero estoy segura de que será por algo bueno , y que toca seguir remando, trabajando, y no hay más, yo creo que todavía no lo he dicho todo aquí , y tengo muchas ganas de que las cosas salgan bien».