Largas filas en el Serecí: ciudadanos esperan más de 4 horas para obtener certificados de nacimiento

Durante toda esta semana se registraron largas filas en el Servicio de Registro Cívico (Serecí) de la avenida Camacho. Los ciudadanos tuvieron que esperar más de cuatro horas para recibir un certificado de nacimiento, uno de los requisitos imprescindibles para la inscripción de los estudiantes al colegio.

Fuente: Brújula Digital

Brújula Digital visitó el lugar al promediar las 11:30 y después a las 15:00 las filas seguían sin disminuir. “Llegué a las 10:30 y ya son las tres de la tarde y recién voy a entrar”, declaró a Brújula Digital una mujer cansada de aguardar de pie por más de cuatro horas.

El horario de atención es continuo y las puertas se cierran a las 16:30. Otra mujer que llegó a las 12:30 temía no ser atendida. Faltaba una hora y media antes de que los funcionarios dejen de atender y aun se encontraba lejos de llegar a la puerta de ingreso del Serecí. “Yo estoy desde las 12:30 y no sé si alcance a que me atiendan, necesito sacar certificado de nacimiento para las inscripciones de mis hijos”, afirmó.

Este lunes 20 de enero inician las inscripciones escolares y para el trámite uno de los requisitos es el certificado de nacimiento actualizado. “Mucho tardan, y apenas sea su horario de salida lo van a cerrar, así siempre son”, dijo molesta otra persona.

El director departamental de Educación de La Paz, Basilio Pérez, informó este viernes que las inscripciones iniciarán el lunes 20 de enero y que en el caso de las personas que no tengan la documentación completa o actualizada, los padres tienen un plazo de 30 días para completarla.

“La cédula de identidad o el certificado de nacimiento que estén vigentes pueden ser empleados y los directores de las distintas unidades educativas deben aceptarlos. Si hay alguna dificultad (como la ausencia de un documento) la dirección del establecimiento debe otorgar 30 días hábiles para que la madre o el padre lo puedan completar la documentación”, afirmó Pérez.

BD/AGT