Las tablets dan la de arena: “Nos estamos jugando la vida con un sistema que no está listo”

El Dakar se enfrenta a un enemigo inesperado: la tecnología. Esta primera semana, la categoría de motos ha tenido un protagonista con el que no se contaba: los roadbook digitales que desde este año guían a los pilotos que aspiran a la victoria.

Las tabletas, fabricadas por la empresa francés ERTF, que desarrolló este elemento en colaboración y asociación con ASO, la organizadora del Rally Dakar, ya se utilizaron el año pasado con los pilotos amateur. Pero está siendo ahora cuando están aflorando problemas afectan no sólo a la propia competición, sino también, y más importante, a la seguridad de los pilotos.

Las tabletas digitales sustituyen a los roadbook de papel tradicionales y son un elemento clave para la actual configuración del Dakar. Gracias a su existencia se puede entregar el libro de ruta apenas unos minutos antes de comenzar la etapa, evitando así que los equipos con más medios puedan trasladar el recorrido a mapas para estudiar trayectorias alternativas más ventajosas que seguir la ruta y ganar tiempo. También facilita la creación de rutas diferentes para los diferentes vehículos, lo cual da una dimensión más atractiva a la carrera. La idea, sin duda, es muy buena.

Problemas de todo tipo

Pero siempre que funcione correctamente. Si no es así, sucede lo que hemos visto en las dos últimas etapas, las que componen la maratón, donde este elemento se ha convertido, por desgracia, en el protagonista de la competición. Porque, sin ir más lejos, ha afectado al líder de la categoría, Daniel Sanders, en las dos jornadas.

Y no sólo a él. Nacho Cornejodenunció el problema en redes sociales con un mensaje incendiario (“Yo tuve problemas en dos etapas seguidas, pero hoy sí que devuelven tiempo a los pilotos afectados. ¿Hay que ser del primer mundo para que te tomen en cuenta?”, escribió cuando ayer devolvieron tiempo a Sanders, que tuvo que recorrer 300 kilómetros sin su libro de ruta, siguiendo simplemente la estela de otros pilotos)

Lorenzo Santolino (Sherco), sufrió ayer múltiples fallos (el odómetro se le quedaba a cero, al pasar la página del roadbook la tableta se cambiaba de menú, había problemas con el sentinel -el sistema que avisa de la presencia de un vehículo más rápido que quiere adelantar-, con el mando, con la alimentación de su unidad…), a Luciano Benavides le pasaba las páginas sólo, se le bloqueó el medidor de rumbo, perdió el tiempo de una neutralización por lo que no sabía su horario de resalida…

Hoy la penalización de ocho minutos a Daniel Sanders está relacionada con la tablet de su KTM: “Es frustrante. Había un control de velocidad en el puente pero justo antes la tablet falló. Corté, me puse a 40 km/h y después del puente volví a dar gas, pero tengo la penalización. Está claro que me lo devolverán pero es que además perdí el medidor de rumbo cuando abría pista, el odómetro… la tecnología me está matando. Van dos veces en dos días”, dijo el líder del Dakar en MARCA sobre este particular, que también reconoce que “cuando funciona bien es fantástico, pero si falla… es una pesadilla. Sin el rumbo ni los kilómetros en pleno desierto no sabemos dónde vamos. No es la mejor manera de competir al máximo nivel”.

La tecnología me está matando. No es la mejor manera de competir al máximo nivel Daniel Sanders, pikoto de KTM y líder del Dakar

Su compañero, Luciano Benavides, era más claro cuando le preguntamos por las implicaciones de seguridad (sin la guía del roadbook los pilotos, por ejemplo, no tienen aviso de los peligros de la ruta): “Es muy peligroso, creo que la organización con este sistema sin implementar nos hace jugarnos la vida. Quizá sea algo bueno para el futuro, pero aún no está listo para los pilotos que vamos abriendo pista y nos jugamos la carrera”, dijo a este medio.

Castera se defiende

MARCA pudo trasladar al director de la prueba las quejas de los pilotos sobre un elemento en el que ASO tiene responsabilidad como desarrolladora conjuntamente con ERTF: “Es verdad que hemos tenido a tres pilotos con problemas [Santolino, Cornejo y Sanders], porque se les ha parado dos o tres veces. Pero lo más importante es que hasta ahora no ha afectado a la clasificación. Vamos a intentar corregirlo. Ya lo hicimos con Sanders, hicimos un cálculo basado en el grupo con el que rodaba para devolverle el tiempo, pero seguro que no están contentos. Como con Nacho Cornejo. Lo que escribió es una falta de respeto y es falso: con él hicimos el cálculo y vimos que no había perdido tiempo”.

Ahora cada vez que le pase algo a un equipo va a ser culpa de la tablet David Castera, director del Dakar

Castera alega que los equipos van a tender a escudarse en este problema como justificación de sus problemas deportivos: “ Antes también se quejaban cuando fallaba algo con el rollo de papel o el mando. Ahora cada vez que pase algo va a ser culpa de la tablet» .

Según ha podido saber MARCA, KTM ha solicitado a la organización una reunión, junto al resto de equipos, para el día de descanso en el que buscar una solución para un problema que, si ahora está siendo importante, imaginemos lo que sucederá si resulta decisivo para la resolución del rally…