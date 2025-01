Legisladoras critican el acuerdo firmado entre el TSE y prorrogados del TCP por las elecciones

La senadora Cecilia Requena y la diputada Gladys Quispe cuestionaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por suscribir un acuerdo con el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Gonzalo Hurtado, por ser uno de los prorrogados.

“Lamentablemente el presidente (Oscar Hassenteufel) tal vez porque no tiene el apoyo de su sala (plena) no logra tener la autoridad principal y suficiente que tendría que ser un Tribunal Supremo Electoral. Me parece impertinente”, sostuvo Requena.

Este jueves, el presidente del TSE suscribió un acuerdo con el TCP a la cabeza de Gonzalo Hurtado, cuestionado por su carácter prorrogado, para garantizar las elecciones generales.

Requena señaló que los esfuerzos para asegurar las elecciones deben valorarse, pero sin perder la perspectiva de la crítica. “No creo que el Tribunal Constitucional sea una compañía deseable el problema es que se metió en asuntos electorales”.

La diputada Quispe añadió que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) no es “creíble” y que por este tipo de decisiones “la población ha perdido la confianza en estas autoridades electorales, porque dicen una cosa y hacen otra cosa”.

Dijo que el país no quiere autoridades “sumisas” al Órgano Ejecutivo, las que en su criterio han sido coptadas por el gobierno de Luis Arce.

El evismo exige independencia, sin embargo, durante el gobierno de Evo Morales fueron criticados por el manejo de las instituciones, entre ellas el Tribunal Supremo Electoral, acusado de actuar políticamente para beneficiar al MAS.

