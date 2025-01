Lionel Messi recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, pero no pudo viajar a EE.UU. y se perdió el encuentro con Joe Biden en la Casa Blanca

Fuente: El Clarín

Lionel Messi, a los 37 años y en la recta final de su vida como deportista profesional, no para de ganar premios y cosechar reconocimientos. Este sábado fue condecorado con la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo honor civil en Estados Unidos. Sin embargo, el capitán de la Selección Argentina fue el único de los homenajeados -en algunos casos fueron representados por emisarios- que no recibió el galardón de manos del presidente Joe Biden, quien en uno de sus últimos actos oficiales de gestión encabezó una emotiva ceremonia en el Salón Este de la Casa Blanca. ¿La razón? Según pudo averiguar Clarín, el futbolista había avisado días atrás que no participaría de la gala por «conflictos con su agenda» que le impidieron hacerse tiempo para viajar y decir presente en Washington.