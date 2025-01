Los nombres detrás de la tragedia en Nueva Orleans: identifican a las víctimas del ataque en Año Nuevo

Familiares, escuelas y empleadores han revelado detalles sobre sus vidas, con relatos que reflejan sus vidas y sueños truncados

El primer día de 2025 comenzó con un trágico suceso en el corazón de Nueva Orleans. Durante las celebraciones de Año Nuevo en la icónica Bourbon Street, un vehículo embistió a una multitud, dejando al menos 15 personas muertas y 39 heridas. Las autoridades están investigando el incidente como un posible ataque terrorista.

El conductor del vehículo, identificado como Shamsud-Din Jabbar, un veterano de Texas de 42 años, fue abatido por la policía tras un enfrentamiento armado. Mientras las investigaciones continúan, familiares y amigos comenzaron a compartir las identidades y recuerdos de quienes perdieron la vida durante esta trágica noche.

Identidades de las víctimas conocidas

Aunque las autoridades aún no han publicado oficialmente la lista de los fallecidos, diversas fuentes, incluidos familiares, escuelas y empleadores, han revelado detalles sobre las vidas de algunas de las víctimas.

Kareem Badawi

Kareem Badawi, un joven estudiante de la Universidad de Alabama, fue una de las primeras víctimas identificadas. Su padre, Belal Badawi, anunció su muerte a través de una publicación en Facebook, donde expresó su dolor y pidió “paciencia y fuerza para superar esta pérdida”.

El fallecido, originario de Baton Rouge, había comenzado su primer año en la universidad durante el otoño de 2023, después de graduarse de la escuela secundaria.

El presidente de la Universidad de Alabama, Stuart Bell, también compartió palabras de apoyo: “Lamento profundamente la pérdida de Kareem y acompaño en su dolor a sus familiares y amigos. Nuestra comunidad universitaria está ofreciendo apoyo a quienes lo necesiten en estos momentos difíciles”.

Tiger Bech

Tiger Bech, de 28 años, exjugador de fútbol americano en Princeton, fue otra de las víctimas fatales. Su madre, Michelle Bech, confirmó su fallecimiento y lo describió como “un chico increíble” que vivía la vida al máximo.

El hombre se destacó en deportes durante su etapa escolar, jugando fútbol, lacrosse y atletismo en la St. Thomas More Catholic High School de Lafayette, Luisiana.

Después de graduarse de Princeton en 2021, Bech trabajaba como operador de bonos en ciberseguridad para Seaport Global. Además de su carrera profesional, era un apasionado de la pesca y la caza. Su hermano Jack, en una emotiva publicación en redes sociales, escribió: “Te amo siempre, hermano. Me inspiraste cada día, y ahora estarás conmigo en cada momento”.

La comunidad entera expresó su pesar por la muerte de muchas personas valiosas durante Año Nuevo. (AP/Gerald Herbert)

Nikyra Cheyenne Dedeaux

La joven de 18 años soñaba con convertirse en enfermera y estaba a punto de comenzar un programa de estudios en Blue Cliff College el 13 de enero. Su madre, Melissa Dedeaux, confirmó su muerte en una publicación en redes sociales donde escribió: “Perdí a mi bebé, solo recen por mí y por mi familia, por favor”.

Amigos y familiares recordaron a Nikyra como una joven sociable y llena de planes. Su amigo Zion Parsons comentó que “Cheyenne tenía todo organizado, tal vez no tenía todo resuelto, pero su camino estaba claro”. La víctima había viajado a Nueva Orleans desde Gulfport, Mississippi, para celebrar el Año Nuevo.

Hubert Gauthreaux

Gauthreaux, de 21 años, fue otra víctima del ataque. Se había graduado en 2021 de la escuela secundaria Archbishop Shaw, en Nueva Orleans. La institución lamentó su fallecimiento a través de un comunicado.

“Pedimos a toda la comunidad de Archbishop Shaw que recen por el descanso del alma de Hubert, su familia y sus amigos durante este tiempo difícil”, expresaron.

Reggie Hunter

Reggie Hunter, de 37 años, era gerente de una tienda y padre de dos hijos, Landon, de 11 años, y Christian, de 19 meses. Su prima Shirell Robinson Jackson confirmó su muerte y lo recordó como alguien que “amaba a sus hijos, a sus hermanas y a su padre. Siempre estaba riendo y bromeando. No merecía esto”.

La noche del ataque, Hunter se encontraba celebrando con su primo Kevin Ball, quien resultó herido y permanece hospitalizado. Hunter había enviado un mensaje de Año Nuevo a su familia apenas minutos antes del incidente.

Nicole Pérez

La hispana Nicole Pérez, de 27 años, madre de un niño de 4 años, fue otra de las víctimas. Trabajaba en Kimmy’s Deli en Metairie, donde su jefa y amiga, Kimberly Usher Fall, la describió como una persona “alegre, trabajadora y de buen corazón”.

“El niño ya no tiene a su mamá, ella era muy feliz con él. Ella tenía 27 y ahora ya no está conmigo, me la quitaron”, expresó la madre de la víctima, en una entrevista con NBC News.

Matthew Tenedorio

Matthew Tenedorio, de 25 años, trabajaba como técnico audiovisual en el estadio Caesars Superdome de Nueva Orleans. Su familia lo recordó como una persona llena de energía y con un gran sentido del humor. “Su risa contagiosa iluminaba cualquier lugar al que llegaba”, expresó su prima en una publicación en redes sociales.

Un ataque en Año Nuevo

El conductor, Shamsud-Din Jabbar, fue abatido por la policía tras atropellar y disparar contra civiles en el centro histórico de Nueva Orleans. (NYPD)

El ataque ocurrió en la madrugada del 1 de enero, cuando un vehículo a alta velocidad arrolló a decenas de personas que celebraban el Año Nuevo en Bourbon Street. Además del atropello, el conductor abrió fuego contra los presentes, lo que provocó un enfrentamiento con la policía.

El atacante, Shamsud-Din Jabbar, fue abatido en el lugar tras intercambiar disparos con las fuerzas del orden. A pesar de que las autoridades aún no han determinado el motivo exacto del ataque, el incidente está siendo tratado como un posible acto terrorista.