Loza critica a Andrónico por aludir a los «celos» de Evo: Él será consciente quién se lo ha escrito su discurso

El senador indicó que no le parece correcto que Rodríguez se refiera en esos términos a Morales, ya que él sólo orienta con su experiencia.

El senador evista Leonardo Loza criticó este jueves a su colega Andrónico Rodríguez por sugerirle a Evo Morales que «no sienta celos» de los jóvenes, discurso que pronunció en el aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, que el ala evista del MAS celebró la tarde del miércoles en Cochabamba.

«Bueno, a veces no sé si nos equivocamos o alguien nos hace equivocar, no sé si hablamos lo que uno siente o alguien nos lo prepara; qué habrá querido decir el hermano Andrónico con ese discurso, no logro entender todavía, pero creo que no es correcto, él sabe perfectamente: Evo nunca ha sido celoso de nada, de nadie, por eso no sé si alguien nos lo escribe bien (el discurso) o nos lo escribe mal, él será consciente quién se lo ha escrito o ha diseñado ese discurso», manifestó Loza.

En su intervención en la celebración evista del Día del Estado Plurinacional, el presidente del Senado señaló: «Yo le digo a nuestro hermano Evo, debe sentirse orgulloso y no celoso de muchos jóvenes, hombres y mujeres, que siguen sus pasos de la dirigencia sindical, de la lucha y trabajo incansable que ha tenido por los que menos tienen».

La alusión de Andrónico a los supuestos celos que Morales siente de los jóvenes causaron rechazo entre los seguidores del exmandatario. Loza aseguró que el líder cocalero sólo recomienda y orienta a las nuevas generaciones con la experiencia que tiene.

«Nunca Evo puede sentir celos de nadie, imposible, más al contrario, cuando nos reunimos internamente lo único que nos hace el Evo Morales es recomendarnos, sugerirnos, orientarnos, claro, con tanta experiencia orgánica, política, sindical, hasta electoral, tiene tanta experiencia», sostuvo el senador.

Loza agregó que Andrónico fue testigo de las ocasiones en que sus compañeros, «con lágrimas en los ojos» se acercaron a pedir consejos de Morales, motivo por el cual «él algún rato explicará esas declaraciones», indicó.