Marco Rubio resaltó las “graves preocupaciones” de Estados Unidos por “las acciones coercitivas de China contra Taiwán”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó en una llamada a su homólogo chino, Wang Yi, sus “graves preocupaciones” por Taiwán y el Mar de China Meridional, dijo el viernes el Departamento de Estado.

En la llamada, Rubio “subrayó el compromiso de Estados Unidos con sus aliados en la región y las serias preocupaciones planteadas por las acciones coercitivas de China contra Taiwán y en el Mar de China Meridional”, informó en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce.

En esa llamada, según la nota, se abordaron “otros temas de importancia bilateral, regional y global”.

El pasado 17 de enero, tres días antes de la investidura de Donald Trump, el mandatario chino, Xi Jinping, le dijo a este en una llamada telefónica que ambos países pueden ser “socios y amigos” y se mostró dispuesto a “promover mayores avances en los vínculos binacionales desde un nuevo punto de partida”.

La conversación entre Rubio y Wang se produce en medio de las amenazas de Donald Trump para aplicar aranceles a las importaciones que lleguen a Estados Unidos desde China.

Sin embargo, el republicano moderó su postura y dijo que preferiría no tener que imponer aranceles al gigante asiático. “Tenemos un poder muy grande sobre China, y son los aranceles, y ellos no los quieren”, dijo el líder estadounidense al presentador de Fox News Sean Hannity en una entrevista que se emitió el jueves en Estados Unidos. “Y preferiría no tener que usarlo. Pero es un tremendo poder sobre China”.

Trump ha esgrimido los aranceles como una amenaza frecuente contra amigos y adversarios, y prometió que los ingresos adicionales que estos le reportarán ayudarían a financiar sus prioridades nacionales. El líder estadounidense amenazó en su segundo día en el cargo con imponer aranceles del 10% a China a partir del 1 de febrero por permitir que el fentanilo “inunde” EEUU.

Por otro lado, Rubio realizará su primer viaje oficial al extranjero la próxima semana a Centroamérica, incluyendo una escala en Panamá, donde el presidente Donald Trump ha causado revuelo al hablar de intentar reclamar el Canal de Panamá.

Rubio, exsenador de Florida e hijo de inmigrantes cubanos, también visitará El Salvador, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana, dijo la portavoz del departamento, Tammy Bruce.

Ella indicó que los destinos reflejan el interés de Rubio en la región y la importancia de elevar los lazos con los países vecinos, particularmente en la lucha contra la migración ilegal.

“Esta es una aproximación seria por parte del secretario para abordar los problemas que afectan directamente nuestra capacidad de levantar a esta nación de nuevo y para tratar por qué hay tanta migración”, dijo Bruce.

Agregó que el viaje “señala algo a esos países, debería señalar algo a los estadounidenses y a aquellos que también dijeron que ‘Estados Unidos Primero’ era un argumento aislacionista. Es lo contrario”.

Aunque la migración estará en la cima de la agenda de Rubio, la parada en Panamá probablemente atraerá la mayor atención debido a los repetidos llamados de Trump para que Estados Unidos retome el control del Canal de Panamá. Trump acusa a Panamá de incumplir los compromisos para la operación del canal hechos al entonces presidente Jimmy Carter cuando Estados Unidos cedió el control de la vía acuática vital.

Trump asegura que China ha tomado control de las operaciones del canal, acusaciones que niegan las autoridades panameñas.

Se espera que Rubio parta a finales de enero y regrese a Washington hacia el final de la primera semana de febrero.

(Con información de AFP, Bloomberg y AP)