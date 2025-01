Mario Crónembold y Alex Contreras dicen que para Evo Morales, el candidato no es Andrónico, sino Leonardo Loza

Andrónico Rodríguez durante un acto en Potosí. Foto: @AndronicoRod

El exalcalde de Warnes y cercano al expresidente Evo Morales, Mario Cronenbold, expresó que el líder cocalero no puede ser candidato y que evalúa como opción del ala “evista” del MAS al senador Leonardo Loza. Igual criterio expresó el exvocero de Morales, Alex Contreras.

“Yo le dije a Evo ‘si usted no va, la mejor opción es Andrónico (Rodríguez)’ y él me mencionó que para él era Leonardo Loza y esa ha sido mi posición, que mantengo y sostengo”, indicó Cronenbold al programa Fama y Poder.

“Evo no explicó por qué quería a Loza como candidato, pero dijo que en el Trópico (de Cochabamba) si lo ponemos a Andrónico y a Loza, Loza gana”, agregó el exburgomaestre.

En ese mismo sentido, el exvocero de Morales reveló que las tensiones entre el expresidente y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, “están llegando a un punto crítico”.

Contreras destacó que la relación entre Evo y Andrónico está marcada por una “creciente desconfianza”, y aunque Rodríguez ha buscado consolidar su imagen como líder, no goza del respaldo total de Morales. Contreras dijo a Dtv que en una reciente reunión, el expresidente habría dejado en claro que si no es él candidato a la presidencia, el elegido sería el senador Leonardo Loza, y no Andrónico.

Según Contreras, la reciente amenaza lanzada por el diputado Héctor Arce contra Rodríguez no es solo un mensaje personal, sino que viene de Morales.

La amenaza de Arce, que instó a Andrónico a «ser leal» y evitar traicionar a Morales con una candidatura presidencial, se interpreta, según Contreras, como una advertencia directa de Morales.

Contreras apunta que si Andrónico “no respeta las decisiones orgánicas del partido y no se somete a la figura de Evo como el candidato único, podría enfrentar consecuencias severas”, como su posible expulsión del Trópico, así como la confiscación y quema de sus tierras en esa región cocalera.

Andrónico, que no confirmó si sería o no candidato, sostiene que “es orgánico” y que respetará las decisiones de las bases de su partido. También defiende que el “único candidato” es Morales.

