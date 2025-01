«Me siento como Batman»: los últimos mensajes del soldado que explotó el Cybertruck en Las Vegas

Matthew Livelsberger comparó el vehículo de Tesla con autos de superhéroes antes de usarlo para un ataque que dejó heridos y una intensa investigación del FBI

El pasado 29 de diciembre, el veterano del ejército y soldado activo de las Fuerzas Especiales, Matthew Livelsberger, protagonizó un trágico acto en Las Vegas. El acusado hizo estallar un Tesla Cybertruck cargado con explosivos en la zona de valet del Trump International Hotel antes de presuntamente quitarse la vida con un disparo en la cabeza.

La explosión dejó siete heridos con lesiones menores y generó un intenso operativo de las autoridades, incluidas investigaciones del FBI. Livelsberger, de 37 años, encontró en este vehículo futurista un medio que parecía reflejar su estado mental en los días previos al incidente.

Los mensajes de Livelsberger antes del atentado

Según mensajes de texto obtenidos por The Denver Gazette, el militar contactó a su exnovia, Alicia Arritt, el mismo día de haber alquilado el Cybertruck a través de la plataforma Turo.

“Rente un Cybertruck. Es lo máximo”, habría escrito Livelsberger, quien también comparó el vehículo con el estilo de un superhéroe. “Me siento como Batman o en Halo”, escribió refiriéndose al personaje de DC Comics y al famoso videojuego.

Livelsberger retomó de este modo el contacto con Arritt, con quien no hablaba desde 2021. La joven afirmó que estaba sorprendida ya que desde su separación, el boina verde se casó y tuvo una hija.

The Denver Gazette obtuvo dichos mensajes tras los eventos, confirmando que estos intercambios ocurrieron solo días después de que abandonara su hogar en Colorado Springs tras una confrontación con su esposa por una supuesta infidelidad.

Una ruta mortal

La dirección tomada por Livelsberger hacia Nevada parece haber sido planeada con cierta estrategia, según fuentes citadas por el New York Post. En el vehículo se encontraban materiales como fuegos artificiales de tipo mortero, combustible para acampada y varias latas, elementos utilizados para crear el estallido.

Un portavoz oficial del FBI señaló que la agencia está investigando si el motivo detrás del acto fue de índole política al ocurrir frente a un hotel propiedad del expresidente Donald Trump y al tratarse de un vehículo producido por Tesla, una marca asociada al empresario Elon Musk, conocido aliado de Trump.

Las autoridades identificaron a Livelsberger por documentos hallados dentro del Tesla tras el trágico suceso. (REUTERS)

Los conocidos de LiveIsberger están sorprendidos

Quienes conocieron al atacante cuestionan posibles razones detrás de este evento tan violento. Arritt, quien compartió una relación previa con él, expresó su desconcierto en declaraciones a The Denver Gazette.

“No entiendo por qué lo hizo”, añadiendo que lo concebía como una persona “conservadora”. Además, lo describió como “el hombre más amable” que había conocido, recordando un gesto suyo hacia su madre enferma al comprarle una casa nueva.

Livelsberger había salido de su casa el 26 de diciembre, después de lo que se describe como una confrontación post-navideña con su esposa. Según fuentes consultadas por The New York Post, ella le habría recriminado directamente tras descubrir evidencias de que él le era infiel. A partir de ese momento, el militar decidió rentar el Tesla Cybertruck para emprender su viaje a Las Vegas, dejando atrás a su familia.

El militar describió sentirse como Batman tras rentar el vehículo usado en la tragedia de Las Vegas. (REUTERS)

Las autoridades identificaron el cuerpo del sospechoso, que sufrió quemaduras severas, a través de su pasaporte y su identificación militar encontrada dentro del vehículo. Aunque sobrevivientes del incidente solo reportaron heridas leves, el impacto emocional y la magnitud del suceso han generado un análisis exhaustivo por parte de las autoridades y los medios.

Según un informante no identificado consultado por The New York Post, Livelsberger —un ferviente patriota con una imagen de “tipo Rambo”— pudo haber elegido este modelo de automóvil específicamente para minimizar las víctimas civiles potenciales, dado su diseño resistente.

A pesar de estos datos, surgen más interrogantes que respuestas sobre qué condujo a este veterano a un desenlace tan dramático. En uno de sus últimos mensajes intercambiados con Arritt, Livelsberger habló de su trabajo, lejos de dar indicios de su plan. “Estoy construyendo drones en mi nueva posición”, aseguró, añadiendo en tono casual: “Te encantaría”.