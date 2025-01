“Mi hermano sigue en la cárcel” Familia del novio de Reyna Rebeca pide su libertad y reparación de daños

Jhovana Cahuasa

Ruth Laura Mayta es una de las hermanas de Juan, joven aprehendido investigado por la desaparición de Reyna Rebeca y sus dos niños, quienes el pasado martes 21 de enero por la noche fueron hallados con vida al interior de un alojamiento, cerca al centro de la ciudad de La Paz.

Las hermanas de Juan estuvieron este jueves en una entrevista realizada en el programa El Mañanero de Red Uno, donde señalaron que su hermano aún se encuentra aprehendido en la cárcel de San Pedro, debido a que no cuentan con recursos económicos para pagar un abogado.

“Mi hermano sigue está encerrado y no nos dicen nada, mis hermanos fueron a hacer vigilia y estuvieron incluso sin comer, nos dicen que hoy será su audiencia, pero no nos dicen ni la hora, no sabemos nada hasta el momento”, afirmó Ruth hermana del joven aprehendido.

Piden a las autoridades proceder a la liberación, toda vez que se comprobó que él no tuvo responsabilidad en la desaparición de la madre de 26 años ni de los niños, además piden que la persona involucrada resarza los daños causados.

Recordemos que, tras la investigación, Juan fue aprehendido, se secuestró el vehículo donde fue vista por última vez la madre y sus niños, vehículo que no pertenece al novio y que era brindado por los dueños para que pueda trabajar.

Además, se hizo allanamientos en su domicilio, según las hermanas, tras este hecho Juan quedará totalmente perjudicado, él se hace cargo de dos de sus hermanos con discapacidad.

Señalan que el único delito que su hermano cometió es enamorarse de Reyna Rebeca, incluso habría pretendido cuidar de los dos niños que no son sus hijos.

Las hermanas relataron que viven un calvario desde el momento en que su hermano fue sindicaron de la desaparición, piden que se repare el daño causado y que lo liberen lo más antes posible.