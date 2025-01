“Mi hija estaba irreconocible”: víctima de feminicidio sufrió severos golpes en cuerpo y cabeza antes de su deceso; deja cinco niños huérfanos

La madre de la joven madre de 26 años pidió justicia para su hija y lamentó la saña de maldad con la que presuntamente actuó el hombre de 22 años en contra su pareja.







Fuente: Unitel

Jakeline es la primera víctima de feminicidio en el municipio de Villa Tunari, en lo que va de este 2025. La autopsia develó que falleció a causa de una asfixia mecánica por estrangulación, es decir: fue estrangulada, sin embargo, antes de su deceso sufrió fuertes golpes en su cuerpo y cabeza que habrían sido impartidas por su pareja.

La madre de la joven de 26 años pidió justicia para su hija y lamentó la saña de maldad con la que presuntamente actuó el hombre de 22 años, sospechoso del crimen.

“¡Cómo le ha dejado a mi hija!, con moretes, su cabeza a un lado, está irreconocible ¿Cómo un hombre puede ser así? Tanta maldad”, lamentó Nancy, madre de Jakeline.

Sobre ello, la Fiscalía afirmó que la mujer fue víctima de violencia extrema antes de su deceso.

“Esta persona se encontraba policontusa a momento de la revisión del médico forense. Con carácter previo esta persona fue agredida físicamente. Alrededor del cuello también se observa de algunas marcas dactilares”, dijo el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina.

Jakeline fue madre de cinco niños y ella era el sustento emocional y económico de su familia. Los menores de edad quedaron huérfanos al cuidado de Nancy, su abuela materna; el mayor es un niño de nueve años y el más pequeño tiene dos años.

La madre de la víctima aseguró que no conocían muy buen a la pareja de su hija, quien terminó asesinándola luego de consumir bebidas alcohólicas y una discusión en un alojamiento. “No le conocíamos muy bien. Él incluso me ha llamado, pero no sabíamos que era así”, dijo.

“Pedimos la pena máxima pero aun así, ¿Quién me la va a devolver a mi hija? Nadie. Pido la pena máxima para ese hombre”, exigió Nancy.

El hecho ocurrió entre la noche del 20 de enero y la madrugada del 21, en un alojamiento del municipio de Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba. Presuntamente ambos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas pero una discusión por celos desencadenó en pelea. Luego en el trágico desenlace.

Los resultados de la autopsia de ley fueron contundentes por lo que se imputó formalmente al aprehendido de 22 años por el delito de feminicidio y un juez determinó la detención preventiva en el penal de El Abra.