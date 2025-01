Miles de postulantes a la Normal en La Paz protestan por suspensión de examen de ingreso

El ministro de Educación, Omar Veliz, justificó esta suspensión señalando que se debió “problemas técnicos” de la empresa Demanet SRL, contratada para la realización del examen

Miles de postulantes a las Escuelas Superiores de Formación de Maestros en La Paz protestan en puertas de los coliseos “Héroes de Octubre” en la ciudad de El Alto y “Julio Borelli Viterito” en la sede de Gobierno por la suspensión del examen de ingreso para el próximo sábado 1 de febrero.

El examen debía desarrollarse la mañana de este sábado.

En el Coliseo Julio Borelli, las personas ya estaban en el lugar para rendir la prueba y comenzaron a silbar y empujar las puertas pidiendo que les dejen ingresar.

“Cuidado nos quedemos sin examen”, se escucha decir a una de las personas que se encontraban en el lugar.

Una situación similar se vivió en El Alto, donde la gente protestaba mientras esperaba poder ingresar. Algunos indicaron que no se habían informado sobre la suspensión del examen, ya que, al no poder ingresar con celulares a dar esta prueba, no tenían cómo enterarse.

El ministro de Educación, Omar Veliz, justificó esta suspensión señalando que se debió “problemas técnicos” de la empresa Demanet SRL, contratada para la realización del examen.

“Queremos indicarles que por situaciones de problemas técnicos que ha tenido la empresa (Demanet SRL.), estamos suspendiendo las pruebas de evaluación en lo que es el Departamento de La Paz. (…) para el próximo sábado, oportunamente vamos a hacer conocer en función a una convocatoria”, indicó Veliz en conferencia de prensa.

El ministro indicó que se realizará una nueva prueba para el departamento de La Paz con el fin de evitar susceptibilidades, dado que en los demás departamentos del país se está llevando a cabo el examen el día de hoy.

Veliz informó que el Viceministerio de Educación Superior, a través de la Dirección General de Formación de Maestros, ha firmado un contrato con la empresa Demanet SRL y anunció que se iniciarán los procesos correspondientes por incumplimiento de contrato.

“No es posible que pueda generar convulsión, en este momento hay convulsión social en El Alto y eso nos preocupa”, añadió la autoridad.

Cada año, en todo el país se da un examen escrito para ingresar a las diferentes Escuelas Superiores de Formación de Maestros y Maestras (ESFM) y Unidades Académicas (UA) en todos los departamentos del país.

