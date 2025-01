Ministerio obliga a los funcionarios a «revelar» por quién votaron en 2020 para encuesta de Celag

El comunicado del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras advierte a todo el personal que para fines de constancia deben remitir una captura de pantalla del formulario completado, con su nombre completo y visible.

La encuesta está en el portal de Celag Data

Fuente: ANF / La Paz

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras instruyó a los funcionarios a completar una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag Data), en el que deben “revelar” su voto en las elecciones de 2020, bajo advertencia de control de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Por instrucciones del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se requiere que todo el personal del INRA complete la encuesta adjunta a este mensaje”, dice el comunicado de ese despacho e incorpora el link del mismo: https://www.celag.org/consulta-bolivia-enero-2025/

Una vez que se ingresa al enlace aparece un mensaje que precisa que la encuesta está dirigida únicamente a votantes del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales de 2020.

En la encuesta aparece tres opciones para elegir: Luis Arce (MAS-IPSP); Otro candidato; y No votó/votó blanco o nulo. Al momento de votar, si la elección es por otro candidato o no votó/votó blanco o nulo aparece “no disponible”. Por lo tanto, los funcionarios estarán obligados a marcar por Arce.

Añade que la encuesta dura cinco minutos y “Toda la información que nos brinde será utilizada con fines estadísticos, es confidencial y será analizada a nivel global”.

Sin embargo, el comunicado del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, al que accedió la ANF, advierte a todo el personal que para fines de constancia deben remitir una captura de pantalla del formulario completado, con su nombre completo y visible.

Advierten que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos realizará el seguimiento y control al llenado del formulario.

Sin embargo, la Ley 026 de Régimen Electoral prevé en el artículo 43 que el voto es “Secreto, porque la ley garantiza la reserva del voto”, el instructivo del ministerio vulnera este derecho de las personas que actualmente tienen una dependencia en la función pública.

El Celag es una entidad dedicada a analizar fenómenos políticos, económicos y sociales de los países de América Latina y el Caribe.

Del Consejo directivo forma parte la exministra de Salud y exsenadora en el periodo de gobierno de Evo Morales; asimismo, aparecen como investigadores de Bolivia el exvicepresidente Álvaro García Linera, la exsenadora Adriana Salvatierra y Shirley Ampuero.

/ANF/