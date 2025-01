El ministro recordó que hay $us 1.300 millones que están en la Asamblea Legislativa, sin ser desembolsados.

Debido a la no aprobación de créditos de financiamiento externo por parte de la Asamblea Legislativa, donde se encuentran más de 10 proyectos que autorizan préstamos de entidades financieras internacionales al Estado, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro considera que el endeudamiento externo no es un problema ahora, pues no hay desembolso.

¿Es interesante para Bolivia seguir pidiendo créditos que no se desembolsan? Entonces, no es el endeudamiento externo un problema en este momento, porque ese ratio está bajando, es mucho menor cada vez porque no hay desembolsos”, explicó este jueves en conferencia de prensa.

Endeudamiento

Según la autoridad, a finales de 2020, el pago de la deuda externa representaba un 30% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, ahora solo se destina un 26% del PIB para pagar la deuda externa.

De esta manera, el ministro respondió a las críticas de analistas y opositores que denuncian que el Presupuesto General del Estado (PGE), que ya se encuentra en vigencia, endeuda más al país.

“No es un presupuesto que endeuda más al país porque el endeudamiento externo ha ido reduciéndose a lo largo de estos años. Porque por un meollo estrictamente electoral se ha ido deteniendo el desembolso de los créditos”, protestó.

Créditos

Montenegro recordó que el Gobierno está a la espera de la aprobación de $us 1.300 millones que están “varados y secuestrados” en la Asamblea.

Explicó que la mayoría de gobiernos de la región utilizan el financiamiento externo para balancear el servicio de la deuda externa. Pero el Ministerio de Economía no tiene esa posibilidad a causa del accionar de los legisladores.

Sin embargo, el ministro destacó que el Gobierno mantuvo el pago de la deuda externa, siempre en los plazos establecidos.

Asimismo, Montenegro prevé que los “malos asambleístas” comenzarán a destrabar los proyectos de crédito en marzo o abril de este año, para aparentar que están trabajando por la población.

No obstante, advirtió que el daño ya está hecho y que el pueblo boliviano no olvidará que no se atendió sus necesidades en el debido momento.