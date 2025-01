Mujer de la tercera edad muere tras ser atacada por sus propios perros en su domicilio

Fuente: Unitel eju.tv



Una mujer de la tercera edad perdió la vida tras haber sido atacada presuntamente por sus propios perros al interior de su vivienda, ubicada en la zona de Sarco, en la ciudad de Cochabamba. De acuerdo a la denuncia de vecinos fueron los gritos de la mujer, de aproximadamente 80 años, lo que los alertó, por lo que intervinieron para intentar ayudarla trasladándola a un centro médico, pero debido a las lesiones que sufrió no resistió y terminó falleciendo. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas “Lo que hicimos fue conseguir un auto del vecino, que es una camioneta, la cargamos a la abuelita, la llevamos a ProSalud, pero una vez que ingresó, salió el doctor y nos dijo que ya no había nada que hacer porque la abuelita estaba totalmente desmembrada de los brazos y que parte del tórax ya se lo estaban comiendo los perritos”, contó una vecina.

Según la mujer, la víctima fue mordida por al menos ocho perros, quienes viven al interior de este domicilio.

“Los perritos no son una raza peligrosa, por así decir, pero al ver la cantidad de perros que hay y aparte de que no están bien alimentados porque la mayoría están desnutridos, lo han hecho por hambre, por ejemplo se entraron a mi casa y hace un año lo mataron a mi gato, entonces generalmente varios vecinos también ya hemos denunciado, pero no se ha hecho nada”, señaló.

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y Zoonosis se hicieron presentes en el inmueble donde ocurrió el hecho para investigar las circunstancias en las que se produjo este ataque que se terminó cobrando la vida de una persona.