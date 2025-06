Lea Plaza reveló el ‘plan Coaquira’, que presuntamente articularon: Siles, Castro, Córdova y Campero

EL DEBER accedió a la declaración del primer detenido por el caso consorcio. Replicamos el testimonio que presentó en su declaración ampliatoria

Marco Antonio Chuquimia

Fuente: El Deber

No es una autoridad judicial reciente, Fernando Marcelo Lea Plaza Aliaga ejerce el cargo de juez del juzgado público mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 1º con asiento en Coroico desde noviembre de 2023. En su declaración ampliatoria admitió que no sabía cómo tratar una acción de amparo y la causa nunca fue sorteada. Le asignaron directamente el caso, pese al reclamo del oficial de diligencias. Esta es su declaración respetando la literalidad del testimonio ofrecido ante la comisión de fiscales.

El ahora detenido de manera preventiva, reconoce que «hace aproximadamente cuatro semanas se me ha tomado contacto por parte de la doctora Claudia Castro Dorado, quien es vocal de Tribunal Departamental de La Paz, Sala Penal Cuarta. Me contactó para que pueda reunirme con ella. Una vez que se coordinó una reunión en su oficina, (que) queda en el Tribunal de Justicia de La Paz, piso 9, Sala Penal Cuarta, me habló de que se tenía que presentar una acción constitucional en Coroico, (dijo) que existía una autorización expresa del Ministro de Justicia, César Siles. Y me hizo conocer pormenores de una acción de amparo constitucional. En ese momento, (se me informó) que la Dra. Fanny Coaquira -quien es ahora Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia- había presentado un documento falso al momento de su postulación, en relación a la calificación de méritos por docencia, ya que la misma nunca, aparentemente, habría realizado la docencia con la cual se había habilitado, me dijo. Yo, un poco asustado, le dije: ‘Doctora, yo, la verdad, desconozco; pero en su momento si presentan ya lo veré; pero de momento desconozco el tema’. A lo que ella me dijo que nos íbamos a reunir con el ministro de Justicia, con el Presidente del Tribunal Departamental de La Paz, Dr. Iván Córdova, y el Fiscal departamental de La Paz, quienes me darían la instrucción expresa y los pormenores de esta instrucción».

Durante los próximos días – prosigue la declaración de Lea Plaza- recibí constantes llamadas por parte de la doctora Castro, en sentido de que estas personas se iban a comunicar conmigo, para que me den la orden expresa. Me refiero a la orden de tomar conocimiento de la acción constitucional.

Durante los próximos días no recibí las citadas llamadas, únicamente la doctora me decía que se iban a comunicar para coordinar una reunión. Nunca me llamaron y, la verdad, yo estaba esperando que nunca me llamen, porque no quería asumir este proceso. Aclaro que la doctora Claudia Castro me mandó por WhatsApp dos números de teléfono a nombre de Yván Córdova, de donde me iban a llamar para concretar la reunión.

El día lunes 19 de mayo de 2025 me encontraba en La Paz por razones laborales, porque yo ingreso martes a Coroico. A horas 17:30 aproximadamente recibo la llamada de Claudia Castro, indicándome que la reunión ya estaba concretada para ese mismo día; (me indicó) que primero tenía que ser en la oficina del Dr. Córdova, frente a la Facultad de Derecho de la UMSA, edificio Loayza; pero que me volvería a llamar para darme instrucciones de donde nos veríamos.

Después de media hora, aproximadamente a las 6:00 de la tarde, me dijo que vaya al Shopping Norte, que se encontraba en ese lugar el Dr. Yván Córdova, el Fiscal departamental y que se estaba aguardando la llegada del Ministro de Justicia. Cuando llegué al Shopping Norte, le dije que estaba en la puerta y me hizo subir al piso 7; aguardé unos 5 minutos y le llamé insistentemente. Le dije que estaba en el piso 7.

A los pocos minutos abrió, ingresé a una oficina. En ese lugar estaba el Dr. Iván Campero Villalba, era Vocal de la Sala Social. Conocía que se estaba postulando a la convocatoria de Magistrados. Se encontraba la Dra. Claudia Castro y dos abogados, una abogada y un abogado, que no recuerdo sus nombres. Era una doctora de aproximadamente unos 48 años y un doctor de aproximadamente 55 años. Nos sentamos en una mesa, en la oficina, y lo primero que pregunté era dónde estaban el ministro de Justicia, el Dr. Yván Córdova y el Fiscal departamental. Ellos mencionaron que ya estaban por venir, pero, que no pudieron. (Aseguraron) que la instrucción ya estaba dada por parte del Ministro.

En ese momento sacaron unos papeles referentes a la postulación de la Dra. Fanny Coaquira y una certificación de la Universidad Bolivariana, donde decía que nunca había ejercido la docencia. Al momento que me mostraban me dijeron que ese tema ya estaba instruido por parte del Ministro de Justicia, que además era de conocimiento del Dr. Bautista, Consejero del Consejo de la Magistratura de Sucre, y que pretendían que al ser el Dr. Iván Campero el suplente, una vez que se realice esta acción -donde se le suspenda a la Dra. Coaquira- iba a subir Iván Campero. (Afirmaron) que este tema ya era de conocimiento, tanto de todos los miembros del Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, del Tribunal Constitucional, indicándome que en 10 días se iba a confirmar la resolución, y además del propio Dr. Bautista y los demás Consejeros del Consejo de la Magistratura de Sucre.

Yo, la verdad, en ese momento dudé, porque no lo vi al Fiscal departamental, tampoco al Dr. Yván Córdova ni mucho menos al ministro de Justicia. Y en ese momento yo les dije textual: ‘Si existe una instrucción directa del Ministro, por qué se me ha escogido a mí, cuando yo soy juez de provincia, y además no tengo ni siquiera dos años de ejercicio en el tema de juez’. (cuestioné) que al estar tan ‘cocinado’, por qué no lo realizan con un juez de acá.

Yo les reiteré que ni siquiera tenía experiencia como juez, a lo que el Dr. Ivan Campero me dijo que la instrucción venía directamente del Ministro para que yo asuma directamente esta causa, porque el accionante (al cual no conozco) tenía su domicilio en Coroico, o habría constituido en Coroico, aspecto que me llamó la atención, porque parecía que habrían constituido el domicilio recién en Coroico justamente para presentar la acción.

Nuevamente yo les hice conocer mi duda, y les dije también que consultaría con otras personas, a lo que el doctor Campero me dijo: ‘Doctor, yo saqué la mejor nota, tengo 100 en el puntaje. Yo tengo que subir. Si usted se rehúsa, esto va a ser de conocimiento del Ministro de Justicia, de los personeros del Consejo de Sucre, del Tribunal Supremo y puede perder su trabajo, porque lo que estamos haciendo nosotros es algo completamente legal, y además, una vez que suban, usted se va a venir a La Paz’, y que se olvidarían del tema en Coroico.

Yo desconocía el tema de fondo de los magistrados o quien era o es suplente; ese día me enteré que el suplente era Campero, y en ese momento también la Dra. Castro apoyaba la moción del Dr. Iván Campero, indicándome que me conocía por mi capacidad y que, aparentemente, por eso se me habría tomado en cuenta para esta acción. Las otras dos personas, esos dos abogados, apoyaban igualmente, respaldados por altos niveles ejecutivos.

Yo, en ese momento, me negué nuevamente, poniendo como ejemplo o antecedente el caso que sucedió en Santa Cruz, con la juez Moreno, indicándole que primero necesariamente quería hablar con el fiscal para ver si había ese respaldo.

Ellos me dijeron que el fiscal sabe y aquí quien está disponiendo es el Ministro, que si usted no lo hace va a perder su trabajo. Me recalcaron que la acción se va a presentar allá, incluso que el accionante era de Coroico.

Ahí yo les mencioné que en una anterior acción me cuestionaron el tema de la competencia, me dijeron que había respaldo y que además ellos (Dr. Iván Campero, Dra. Claudia Castro y esos dos abogados) iban a preparar la resolución con Iván Córdova, y que me iban a respaldar jurídicamente con jurisprudencia. Yo (les volví a) aclarar que era juez nuevo.

Al haberme sentido coaccionado, les dije: ‘Está bien; pero me tengo que reunir con el fiscal departamental’, esa era mi insistencia, porque tenía miedo de lo que pasó con la doctora de Santa Cruz. Entonces me dijeron que al día siguiente se iba a realizar la reunión con el ministro de Justicia, los cuatro presentes (Dra. Castro, Dr. Campero y los dos abogados), el fiscal departamental y el Dr. Yván Córdova.

Yo siempre dudaba de esta situación y lo único que quería era preservar mi trabajo, porque soy el único sustento de mi familia. Trataba de darles largas, porque estaba de miedo. Les dije: ‘Doctores, mañana no puedo porque tengo muchas audiencias en Coroico’, y me insistían para cuándo, y yo les dije que para el viernes de la misma semana; es decir el 23 de mayo y me fui del lugar.

Al día siguiente recibí un mensaje de la doctora Claudia Castro, en el que decía: ‘Reunión confirmada para el día viernes a las 12:30 del mediodía’. El día viernes 23 de mayo me llamó entre las 9:00 y las 10:00, no recuerdo, y me preguntó sí estaba viniendo. Nuevamente le di largas, que no había gasolina y que no pude salir de Coroico. Me dijo que coordinaríamos después. Durante esas semanas me llamaba indicando que me iban a llamar, pero nunca me llamaron.

El día 9 de junio de 2025 nos convocaron a una reunión de todos los jueces de provincia del Tribunal Departamental de La Paz por la tarde. La Dra. Castro me llamó ese día en horas de la mañana y me volvió a asegurar que me iban a llamar. A partir de horas 12:00, la Dra. Castro me dijo que en 10 minutos me llamarían el ministro de Justicia con el Dr. Yvan Córdova.

A horas 12:40 aproximadamente, cuando estaba por el centro, recibo una llamada del Dr. Yvan Córdova, vocal, y me comunica con el ministro de Justicia quien al momento de que le pasa el teléfono dice: ‘Le habla el Dr. Cesar Siles, Ministro de Justicia, estoy con el Dr. Yvan Córdova, usted ya conoce los pormenores. Me hubiera gustado reunirme con usted; pero entenderá que, por la distancia, no puedo hacerlo. Usted siéntase protegido, esto ya está coordinado a niveles mucho más altos’, y yo le dije que estaba en La Paz y quiero reunirme con usted para afinar pormenores; entonces me dice que me van a llamar al finalizar la tarde. En la tarde, a las 14:30, aproximadamente, la Dra. Castro me dice que me salga de la reunión de jueces con el pretexto de hacer sonar mi celular, y que vaya a su oficina para coordinar pormenores de la acción. Yo le respondí que no podía, porque estaban todos los jueces y la Dra. Margot Pérez, y que subiría terminando la reunión.

Terminada la reunión subí al piso 9, a la oficina de la Dra. Castro, en la Sala Penal Cuarta. (Ella) me mostró la acción y me pidió que yo sea quien la presente; yo me negué indicando que existe un procedimiento y que si ella quiere hacer ingresar vea la forma, me preguntó quién era el encargado y le di el nombre de Sergio y que ella se encargue de hacer ingresar, yo no llevé absolutamente nada.

En ese momento, en su oficina, me instruyó que, una vez ingresado, les notifique a las 9:00 de la mañana y señale audiencia entre las 10:30 y las 11:00 porque, supuestamente, la doctora Fanny Coaquira iba a estar en España. Y le reiteré que me mande la resolución, porque yo no la iba a hacer, porque desconocía del fondo; ella me aseguró que lo iba a realizar y que me mandaría antes de la audiencia, luego me fui.

Esperé hasta las 19:00 la llamada de Yvan Córdova y del ministro de Justicia para que nos reunamos. Le llamé a Claudia Castro y le dije que seguía esperando. Ella me dijo que yo le llame. Llamé al Dr. Yvan Córdova a las 19:00 del lunes y me dijo que estaba en clases, pero que no me preocupe, que, ‘el del Prado ya conoce, hubiésemos ido, pero estoy en clases, usted vaya tranquilo’, eso me dijo.

Al día siguiente ingresé a Coroico para llegar a las 08:30 para el marcado. A horas 10:00, aproximadamente, me estaba buscando Sergio, quien es el encargado de Plataforma y quería hablar conmigo. Yo le dije a mi Secretario que no quería hablar con él, porque seguramente era para pedirme dinero porque debió pensar que yo estaba direccionando. Nunca llegué a tomar contacto con Sergio.

Posteriormente, una vez que ingresó la acción, admití la misma, señalé audiencia para el día miércoles 11 de junio de 2025, a las 10:40, y les notificamos dos horas antes, a insistencia de la Dra. Claudia Castro quien nos mandó los números. Además ella insistía en que le envíe las notificaciones que había realizado mi oficial de diligencias. Una vez instalado el acto, (más bien) momentos antes, (Claudia Castro) me mandó la resolución con el nombre Chule o La Chule por WhatsApp. Eso fue a las 10:00, más o menos. Instalé la audiencia, estaban las partes, yo estaba nervioso, porque la audiencia no se desarrolló como ellos habían mencionado.

Cuando se instaló la audiencia ingresaron abogados del TSE, creo que personal del Consejo y la Dra. Coaquira, muy molesta, con dos abogados. En lo que se desarrollaba la audiencia plantearon muchas situaciones que yo desconocía por ser tema constitucional. Antes de la audiencia recibí muchas llamadas de diferentes personas. Estaba aturdido, mi secretario entró y me dijo que a él también le estaban llamando, y tal como refiere el secretario, yo claramente le dije: ‘Me están presionando, no sé qué hacer’. Una vez que concluyó la audiencia, donde me plantearon un montón de complementaciones y enmiendas, declaré un cuarto intermedio para adecuar la resolución.

En ese momento recibí bastantes llamadas y me llamó la Dra. Claudia Castro y le dije que me estaban bombardeando con llamadas y yo le dije que estaba de miedo, que ellos no hablaron; ella me dijo ‘esto ya está doctor, usted no puede retroceder ahora. Ya se ha hablado con todas las personas. Usted está respaldado’. Le dije que ‘creo que ni el Ministerio Público tiene conocimiento de esto’, porque minutos antes recibí una llamada del Dr. Rojas quien me habló para otro tema de suplencia del fiscal de otra audiencia cautelar posterior a esta y me llamó la atención que no me mencionó nada de este tema; era otro tema.

En ese momento ella me mandaba por WhatsApp las respuestas a las complementaciones indicándome que no me preocupe, porque incluso la resolución y las complementaciones estaban siendo trabajadas por un abogado consultor del TSE, quien era parte accionada. Leí la resolución como pude, igual las complementaciones, es más me confundí, y terminó la audiencia e inmediatamente ingresé a otra audiencia y no llegué a imprimir ni a firmar la resolución de acción de cumplimiento en contra del TSE, porque ella me decía que le envíe el audio para transcribir y le envié por Telegram.

Llegó las 16:30 y me dijo que pida permiso para el día siguiente. Por esta razón estaba nervioso, no llegué a transcribir, me fui a mi cuarto, alisté mis cosas para ir a La Paz. En ese interín llamé al Dr. Yván Córdova y le hice conocer mi preocupación indicándole que había rumores de que la fiscalía estaba tomando acciones en mi contra. Me dijo: ‘Tranquilo, que el ministro tiene conocimiento y nos reunimos la siguiente semana. Volví a la oficina y me aprehendieron”.

Hasta ahí el relato cronológico que realizó el juez provincial ante los fiscales.

