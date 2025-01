Mujica atraviesa la etapa final del cáncer en su chacra: la recorre en tractor, supervisa plantas y pide tranquilidad

La médica personal del ex presidente explicó que el paciente no realizará tratamiento para evitar los efectos secundarios

ARCHIVO: Mientras tenga fuerza, Mujica recorrerá la chacra en tractor (EFE) eju.tv





Fuente: infobae.com

El ex presidente uruguayo José Mujica contó que el cáncer que lo afecta se extendió hasta el hígado y se sintió aliviado, según afirmó su médica personal al confirmar el diagnóstico.

El líder histórico, una referencia de la izquierda internacional, detalló su estado de salud en una entrevista con el semanario Búsqueda y dejó un pedido: que lo dejen tranquilo.

Mujica quiere pasar los últimos días de su vida en su chacra de Rincón del Cerro, ese lugar en las afueras de Montevideo que ha sido visitado por presidentes y estrellas mundiales.

Mujica sabe que se está muriendo –lo dijo explícitamente– y pretende estar en su predio, el que recorre en tractor dos veces por día, una tarea que continuará haciendo mientras tenga fuerza. Su aparición de este jueves fue una despedida de los uruguayos y dio a entender que no tendrá más apariciones públicas.

“Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”, expresó, en una última entrevista que brindó entre lágrimas.

Fue en abril que Mujica fue diagnosticado de un tumor de esófago y él mismo se encargó de comunicar la noticia en una conferencia de prensa. Después se sometió a 32 sesiones de radioterapia y fue internado varias veces para distintas intervenciones o controles. En una de las últimas placas que le realizaron se detectó que su cáncer de esófago había hecho metástasis a nivel del hígado.

Después de conocer la recaída de la enfermedad, las actividades cotidianas de Mujica no han cambiado. Su médica personal, Raquel Pannone, aseguró en una conferencia de prensa que el ex presidente continuará así por un tiempo, pero no pudo proyectar cuán largo será ese período.

“Eso no se los puedo decir por varios motivos. Primero, porque tiene 90 años. Segundo, porque tiene otras enfermedades importantes –como es una vasculitis que lleva mucho tiempo con él y una enfermedad renal severa–. Y tercero, porque la evolución de los procesos no siempre es lineal”, detalló Pannone.

La médica personal de José Mujica, Raquel Pannone (REUTERS/Martin Varela)

La médica insistió en que se lo deje “tranquilo” a Mujica en esta etapa de la enfermedad porque es preferible que no sienta la “presión constante de tener que responder a requerimientos de entrevistas o de otro tipo”.

“Eso es lo más importante que les quiero transmitir hoy: que respetemos a la persona. Que salgamos un poco de Pepe Mujica político, centro de la política y dirigente de todos nosotros, y que nos centremos en un señor de 90 años que está enfermo”, señaló.

Mujica atraviesa la etapa final de la enfermedad en su chacra de Rincón del Cerro sin demasiados síntomas, más allá de los dolores habituales en él. Se alimenta por la boca y por una sonda que le colocaron en una de las intervenciones, a través de la que complementa su alimentación.

El ex presidente no realizará ningún tratamiento en esta ocasión. Su médica personal explicó que las alternativas son “escasas”, pero la voluntad de Mujica es no realizar ningún tratamiento porque no quiere “sufrir al pedo”.

“Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Así de simple como te lo digo. Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué”, dijo en la entrevista publicada el jueves.

Mujica en su chacra, junto a Lula Da Silva y Lucía Topolansky (REUTERS/Mariana Greif)

Su médica personal explicó que los tratamientos tienen efectos secundarios y soportarlos “se hace muy trabajoso”. También señaló que los cuidados paliativos no son una alternativa para él porque el espacio limitado que tiene en su casa.

“Mientras él tenga ganas, va a subirse al tractor. Va a ir a ver los girasoles que estaban prontos y va a hacer lo que él tenga ganas de hacer”, dijo Pannone.

Dirigentes de su sector político, el Movimiento de Participación Popular, pidieron respetar la voluntad de Mujica en las horas finales de su vida.