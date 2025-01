Musk llama a «luchar por un gran futuro» en un mitin del pujante partido opositor alemán AfD

Musk defendió el orgullo por la cultura alemana y los valores nacionales, advirtiendo que las próximas elecciones podrían determinar no solo el destino del país, sino también el de todo el mundo.

Fuente: actualidad.rt.com

El multimillonario estadounidense Elon Musk ha generado controversia tras intervenir por videoconferencia en un acto de campaña del partido de derecha Alternativa para Alemania (AfD), al que describió como «la mejor esperanza para el futuro de Alemania«. Durante su intervención, Musk criticó al Gobierno alemán, acusándolo de desinteresarse por el bienestar de la población y de reprimir la libertad de expresión, mientras que AfD propone lo que considera «políticas de sentido común».

Musk instó a los asistentes, aproximadamente 4.500 personas, a «luchar por un gran futuro para Alemania», advirtiendo de que las próximas elecciones podrían determinar no solo el destino del país, sino también el de todo el mundo. «El futuro de la civilización podría depender de estas elecciones», afirmó, animando a la audiencia a involucrarse y convencer a otros votantes.

El empresario también defendió el orgullo por la cultura alemana y los valores nacionales, advirtiendo contra el multiculturalismo que, según él, «lo diluye todo». «No queremos que todo sea igual en todas partes», dijo. Además, Musk abordó el tema de la culpa histórica, afirmando que «los niños no deberían ser culpables de los pecados de sus padres, y mucho menos de sus bisabuelos», sugiriendo que deben superar esa «culpa del pasado».

El discurso tiene lugar en medio de la campaña electoral del país europeo, cuyos comicios se celebrarán el próximo 23 de febrero. Anteriormente, Musk ya criticó al actual canciller federal, Olaf Scholz, y dijo que «los partidos tradicionales han fracasado en Alemania», al tiempo que calificó a la AfD como «la última chispa de esperanza» para este país europeo.

Paralelamente a la intervención de Elon Musk, decenas de miles de alemanes se manifestaron este sábado por la noche en varias ciudades del país en contra del partido AfD por su ideología, que consideran de ultraderecha, así como contra Donald Trump y el propio Elon Musk. La mayor concentración tuvo lugar en Berlín, donde, según la Policía, se reunieron 35.000 personas ante la emblemática Puerta de Brandemburgo, aunque los organizadores estiman que la cifra alcanzó las 100.000.

NOW – Far-left crowd at the Brandenburg Gate in Berlin: «Fight back, resist. Against fascism here at home. Stand together, stand together!»pic.twitter.com/wbFUkK9yLm

— Disclose.tv (@disclosetv) January 25, 2025