«Ni lo contemplo, ni especulo, ni cabe», responde Tuto sobre ceder liderazgo para una vicepresidencia

Quiroga junto a los líderes de oposición Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Samuel Doria Medina, Amparo Ballivián, Vicente Cuéllar conforma el bloque de unidad de la oposición para impulsar la candidatura única que enfrentará al MAS en los comicios de 2025.

Santa Cruz.- En una contundente respuesta durante su participación en el programa radial La Hora Pico de eju.tv, el líder político Jorge Tuto Quiroga, afirmó que no contempla, ni especula, ni considera la posibilidad de ceder su liderazgo para asumir una candidatura a la vicepresidencia en las elecciones generales de agosto.

Consultado por el conductor Jorge Robles sobre su disposición para un pacto de unidad, incluso cediendo la candidatura presidencial a otro líder, Quiroga respondió de forma tajante: «Con todo respeto, yo tengo un proyecto claro con la calidad, credibilidad y firmeza para liderizarlo. Estamos consiguiendo las adhesiones, estamos formando la unidad, estamos demostrando, tenemos un programa claro y voy a ser presidente de Bolivia, no estoy buscando ninguna otra cosa más, ni lo contemplo, ni especulo, ni cabe».

El candidato reafirmó su compromiso con su proyecto político y su visión para el país, destacando que está enfocado en liderar un cambio significativo para Bolivia. «La vida y el país me han dado el privilegio de haber ya detentado ese cargo. Sé lo que se puede hacer, me he gastado años mostrando que venía la crisis económica. Estos años me ofrecían lindas pegas en organismos multilaterales, pero escogí esta vida. No me estoy quejando, estoy aquí. Aquí se tenía que hacer la lucha ante la influencia de Cuba y Venezuela», añadió Quiroga, haciendo referencia a su trayectoria política y su compromiso con el bienestar del país.

El candidato a la presidencia también subrayó que está trabajando arduamente en un proyecto de unidad y en la construcción de una alternativa clara que permita a Bolivia un cambio total. «Vamos a hacer el proyecto de alternativa clara que le dé un cambio total a Bolivia», concluyó en la entrevista con Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano, quienes conducen La Hora Pico de eju.tv.

