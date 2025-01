Nuevo ministro de Medio Ambiente afirma que se inició investigación administrativa en contra de Lisperguer y el exdirector del Sernap

Sobre quién puede ocupar el cargo del Sernap, Ruíz manifestó que el primer Mandatario le indicó que tiene que ser una persona adecuada, técnica y que hable con los guardaparques y con los sectores.

eju.tv / Video: Radio Fides

El nuevo ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, afirmó este viernes que en esa cartera de Estado se inició la investigación administrativa y legal en contra del exministro Alan Lisperguer, y del exdirector del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Johnson Jiménez, por las denuncias que se hicieron en contra de ambos, lo que desencadenó en su destitución. Asimismo, indicó que el presidente Luis Arce, dijo que para el cargo se tiene que buscar a una persona “adecuada, técnica y que converse” con los guardaparques y los sectores.

“No soy abogado ni juez sobre el tema, lo que, sí estoy haciendo es informarme y se hace el informe técnico administrativo y otro legal y ayer recién hemos hecho el poder para que el abogado se apersone y se informe sobre el caso”, respondió Ruíz, consultado sobre los procesos legales en contra de Lisperguer y de Jiménez.

Dijo que si bien no tiene más reportes sobre el hecho, los casos son públicos, para el cual solicitó al personal de jurídica que se apersonen, por lo tanto, es algo que debe seguir su curso y para el cual se tiene que tomar las acciones que correspondan.

“Todo el mundo me pregunta sobre el Sernap, sobre los anteriores ministros y les he dicho que no soy el juez, pero lo que he pedido es que se haga un informe técnico legal, que hoy se apersone el representante legal y con base a eso se tendrá el reporte y luego se hará la representación correspondiente, resguardando los intereses del Gobierno nacional”, insistió.

Sobre quién puede ocupar el cargo del Sernap, manifestó que el primer Mandatario le indicó que tiene que ser una persona adecuada, técnica y que hable con los guardaparques y con los sectores, para que ellos también puedan tener su voz.

Consultado sobre el trabajo de los guardaparques, Ruiz afirmó que es otro tema que analizará y que si denota algo malo, el mismo será corregido.

Ruíz fue posesionado el martes 21 de enero en reemplazo de Lisperguer, quien es investigado por la Fiscalía por los delitos de presunta corrupción y falsedad en la declaración jurada de bienes. En el caso de Jiménez, no solo fue cuestionado por una gestión ineficiente y corrupta en el cuidado de las áreas protegidas, sino también por perseguir y judicializar a guardaparques como Marcos Uzquiano, quien por algunos días fue destituido del cargo y luego un juez dispuso su reincorporación.