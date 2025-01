Panamá «no ha recibido» datos de EE.UU. sobre ‘presencia militar foránea’ en su canal

Fuente: https://actualidad.rt.com

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó este jueves que no ha recibido «absolutamente ninguna información» de EE.UU. sobre la «supuesta presencia militar de otro país» en la nación centroamericana.

El mandatario aseveró que ni la Embajada estadounidense en Panamá ni el Departamento de Estado de EE.UU. se han referido a ese tema. Antes de posesionarse en la presidencia, Donald Trump dijo que el canal de Panamá estaba siendo «operado» por China, lo que fue refutado por el país asiático.

En una rueda de prensa que ofreció en esta jornada, Mulino ratificó que el canal de Panamá es controlado por su país y su administración «siempre ha estado en manos panameñas».

«Panamá es un país soberano y su canal es neutral», añadió el mandatario, quien agregó que «no existe discusión» sobre la soberanía que ejerce la nación centroamericana sobre esa vía marítima estratégica.

«El alma de un país no está en discusión«, expresó.

‘David contra Goliat’

Mulino dijo que la confrontación entre David y Goliat, con referencia a Panamá y EE.UU., ocurre desde los inicios de la civilización y añadió que tiene la convicción de que las diferencias podrán resolverse con «racionalidad, diálogo, respeto y acompañamiento internacional».

Por otro lado, el presidente dijo que la relación que mantiene esa nación con EE.UU. «es fuerte y siempre lo ha sido. Ha tenido altas y bajas, amor y odio, pero siempre ha habido una relación fuerte».

En su punto de vista, será superada la tensa situación actual con Trump, quien aseguró que durante su gestión buscará «recuperar» el control de este corredor estratégico.

«Tengo plena confianza en ello, no me interesa ningún tipo de pugna, ningún tipo de confrontación, primero, porque no hay fundamento para ello».

En su punto de vista, existe una «confusión que debe ser aclarada» entre el canal y los puertos adyacentes, que «no tienen injerencia» en la administración de la vía interoceánica, pues son concesiones que otorga el país bajo sus leyes «y no están en dominio de gobiernos o fuerza militar alguna».