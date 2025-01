Panificadores no retrocederán en alza en el precio del pan y desconocen reunión citada por el gobierno

Los panificadores que son liderados por el dirigente Dandy Mallea advirtieron que no retrocederán con el incremento de precio del pan hasta en Bs 0,80, porque fue una decisión asumida en un ampliado. Además, denunciaron que no fueron convocados por el Gobierno a la reunión prevista para este jueves.

El precio del pan aún se mantiene en Bs 0,50. Foto: Internet

Fuente: ANF

La Paz. – Los panificadores que son liderados por el dirigente Dandy Mallea advirtieron que no retrocederán con el incremento de precio del pan hasta en Bs 0,80, porque fue una decisión asumida en un ampliado. Además, denunciaron que no fueron convocados por el Gobierno a la reunión prevista para este jueves.

“Nosotros no vamos a retroceder en el incremento de precio del pan, eso es lo que se ha determinado en la reunión del 15 de diciembre del pasado año. El costo de producción es insostenible con el costo de 0,50 centavos la unidad del pan, ya no tenemos utilidades”, afirmó el dirigente de los panificadores, Dandy Mallea, en contacto con la ANF.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Los panificadores de tres regiones decidieron incrementar el precio del pan hasta en Bs 0,80 debido al incremento de costos de los insumos para la elaboración de ese producto. A la vez, cuestionaron que el Gobierno entregue harina subvencionada solo a un sector y no a la totalidad de los productores.

En ese sentido, la presidenta de Panificadores de La Paz, María Isabel Limachi, dijo que en la reunión de este jueves harán conocer la determinación de los afiliados y la hoja de costos para la elaboración del pan. Incluso señaló que si se continúa con la entrega de harina subvencionada la unidad de ese producto sería de Bs 0,70, mientras que sin subsidio se incrementaría a Bs 1,20.

“Ahora nosotros hemos demostrado en nuestra hoja de costos que está respaldado con todos los documentos que no se puede mantener el costo del pan a 0,50 centavos. Incluso la hoja de costos ha lanzado un precio de 0,70 centavos son subvención y sin subvención de 1,20 bolivianos, esos detalles se harán conocer en la reunión”, explicó.

Reunión

El dirigente denunció que no fueron convocados por el gobierno para la reunión que se realizará este jueves, dijo que solo se tomó en cuenta a los sectores que son afines al gobierno y que reciben harina subvencionada y no al resto de los productores. A la vez, advirtió que no reconocerán los resultados que se den en ese encuentro.

“A nosotros no nos han convocado a la reunión de mañana, hemos esperado que lo hagan, pero hasta el momento no hay nada. Seguramente se van a reunir con la delegación de la confederación de panificadores integrada por Rubén Ríos y Juan Cachi que responden al partido en gobierno. Nosotros no vamos a reconocer los acuerdos a los que se arriben en esa reunión”, señaló.

El viceministro de Comercio y Logística Interna, Grover Lacoa, confirmó la realización de la reunión con los representantes de la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia (Conapabol) para este jueves.

“Vamos a continuar discutiendo los temas inherentes al sector. La primera reunión fue la presentación de las demandas, donde se vio un interés de la dirigencia en incrementar el precio del pan de batalla, como sucede todos los años”, señaló.

Arancel cero

Por otra parte, ante la ampliación del plazo hasta el 31 de agosto de este año para la importación de trigo (en harina y grano) con el 0% de gravamen arancelario, Mallea indicó que no habrá buenos resultados ya que para la importación de la materia prima se requieren dólares, pero en el país es difícil de conseguir y en el mercado paralelo se cotiza hasta en Bs 12.

“Hace mucho tiempo atrás ya se dictó esa medida y no es algo reciente, sacan el decreto y lo que pasa es que no podemos importar harina porque no tenemos dólares. Anteriormente sostuvimos una reunión con la Asfi para que nos permitan contar con las divisas, pero no hubo ninguna respuesta. Entonces, nosotros necesitamos divisas para importar harina o trigo en grano”, manifestó.

/EUA/ nvg/