Para Florida, el Golfo de México ya es el ‘Golfo de América’

La misma noche de la Ceremonia de Investidura del presidente Donald Trump, el gobernador Ron DeSantis decidió optar por el nombre que prefiere el mandatario en un documento oficial

Florida se convirtió en el primer estado en llamar oficialmente «Golfo de América» al Golfo de México. (Google Maps) eju.tv





Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El estado de Florida ha sido el primero en referirse oficialmente al Golfo de México como el “Golfo de América” (Golfo de Estados Unidos), un término promovido por el presidente Donald Trump en su discurso inaugural. La referencia apareció en una orden ejecutiva emitida la noche del lunes 20 de enero de 2025 por el gobernador Ron DeSantis, en la que declaró el estado de emergencia ante una inusual tormenta invernal que afectará el norte del estado. Según The Independent, la decisión de adoptar el nuevo nombre en un documento oficial ocurrió incluso antes de que Trump tomara medidas formales para cambiar la denominación a nivel federal.

La orden ejecutiva EO 25-13 establece medidas de emergencia debido a un sistema invernal que traerá nieve, lluvia helada y temperaturas bajo cero a la región del Panhandle de Florida a partir del 21 de enero. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su primera cláusula, en la que DeSantis escribió:

“CONSIDERANDO que un área de baja presión que se mueve a través del Golfo de América, interactuando con el aire del Ártico, traerá un clima invernal generalizado e impactante al norte de Florida a partir del martes 21 de enero de 2025″.

El documento oficial detalla que se esperan acumulaciones de nieve de entre 2.5 y 10 centímetros, con algunas áreas alcanzando hasta 12.5 centímetros en caso de nevadas intensas. Además, se prevé una capa de hielo de hasta 6.3 milímetros, lo que podría afectar carreteras, puentes y redes eléctricas. El gobernador ordenó la activación de la Guardia Nacional de Florida, la suspensión de regulaciones estatales y la asignación de fondos de emergencia para mitigar los impactos.

Un nombre con raíces históricas

El nombre del Golfo de México se remonta a una designación francesa alrededor del 1600. (Jesús Aviles / Infobae México)

El nombre Golfo de México tiene una larga historia. De acuerdo con The Independent, la primera mención documentada se remonta a 1672, cuando exploradores franceses cartografiaron la región como “Golphe de Mexique”. A su vez, el término proviene de la civilización azteca, cuyo imperio, conocido como mexica, se extendía hasta las costas del actual golfo. Más tarde, los colonizadores españoles lo denominaron “Golfo de Nueva España”, antes de que el nombre actual se consolidara.

La referencia en la orden de DeSantis llegó pocas horas después de que Trump mencionara su intención de cambiar oficialmente el nombre en Estados Unidos. Durante su discurso, el presidente afirmó que el “Golfo de América” tenía un “sonido hermoso” y justificó su propuesta destacando la importancia económica de la región para el comercio y la industria marítima estadounidense. The New York Times señala que Trump aún no ha emitido una orden ejecutiva para hacer oficial el cambio, pero la inclusión del término en documentos estatales podría presionar a otras entidades gubernamentales a seguir el mismo camino.

¿Puede cambiarse el nombre del golfo?

El gobernador de Florida usó por primera vez «Golfo de México» en una advertencia meteorológica. (REUTERS/Phil Sears)

El cambio de nombre no es una decisión unilateral. Según expertos consultados por The Independent, la denominación de los mares y océanos es regulada por la Organización Hidrográfica Internacional (IHO), un organismo intergubernamental del que tanto Estados Unidos como México son miembros. Aunque el gobierno estadounidense puede modificar su uso interno en mapas y documentos oficiales, otros países y entidades internacionales no están obligados a adoptar la nueva terminología. Hasta el momento, el gobierno de México no ha emitido una respuesta oficial, pero el tema podría generar tensiones diplomáticas.

La inclusión del término “Golfo de América” en la orden de emergencia también ha despertado críticas dentro de Estados Unidos. Según The New York Times, la exprimera dama y excandidata presidencial, Hillary Clinton, reaccionó con una risa audible cuando Trump hizo el anuncio en el Capitolio. Otros analistas consideran que el uso anticipado del término por parte de DeSantis podría ser una estrategia política para reforzar su relación con el presidente y su base de seguidores.

Sin embargo, sin una orden federal, el Golfo de América sigue siendo solo una referencia en un documento estatal, pero su inclusión en la orden ejecutiva de DeSantis ya ha abierto la discusión sobre el alcance y las implicaciones de la medida. Más allá de la controversia, la orden ejecutiva del gobernador incluye medidas urgentes para afrontar el impacto de la tormenta invernal. Las previsiones meteorológicas indican la posibilidad de hasta 12.5 centímetros de nieve en algunas zonas del Panhandle, así como acumulaciones de hielo de hasta 6.3 milímetros.