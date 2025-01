Pederastia: Suspenden hasta marzo el juicio oral contra los jesuitas Recolons y Alaix, acusados de encubrir a Pica

Fuente: Unitel

Este jueves debía comenzar el juicio oral contra los jesuitas españoles Marcos Recolons y Ramón Alaix, acusados de encubrir al sacerdote Alfonso “Pica” Pedrajas (+) en las denuncias de pederastia en instituciones de formación de la Iglesia Católica.

No obstante, la audiencia que debía instalarse en un juzgado de Cochabamba fue reprogramada hasta el 26 de marzo del presente año.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Recolons, de 81 años de edad, alegó que es de la tercera edad y compareció ante el juez Samuel Vargas de manera virtual.

Por su lado, Alaix, de 83 años, “dijo estar enfermo” y presentó una receta.

“Nos sorprende que se haya suspendido. Con una receta médica han suspendido la audiencia. Esperemos que sea la última vez que se reprograma esta audiencia”, afirmó el exjesuita Pedro Lima, uno de los promotores de la demanda, reporta el diario Opinión.

El caso

El caso salió a la luz hace dos años. Los dos procesados cumplieron el rol de provincial, el máximo cargo de la Compañía de Jesús. Según las denuncias, estos sacerdotes conocían las denuncias de las vejaciones que cometió Pedrajas, fallecido en 2009.

Según el cuaderno de investigaciones, Pica abusó sexualmente a 85 menores de edad, la mayoría del colegio Juan XIII de Cochabamba, de la cual era su director.

Acusados

Pedrajas dejó un diario en el que detalló los vejámenes, un documento que salió a la luz en abril de 2023 por el diario español El País.

Recolons y Alaix son mencionados en los escritos del agresor. En el documento se detalla cómo ellos y otras sacerdotes de la cúpula de la compañía ayudaron a Pica a eludir las denuncias de sus víctimas.

Se conoce que llegaron a conocer sobre las agresiones de la boca del mismo Pedrajas y de algunas de sus víctimas, pero no lo denunciaron. Es más, impulsaron el silencio de los denunciantes.

Detenidos

El 28 de marzo de 2024, la Justicia dictó detención domiciliaria y arraigo para los sindicados con base en los indicios expuestos por la Fiscalía y las denuncias de unas 15 víctimas.

“El padre Alfonso Pedrajas me ha tocado todo. Creo que hasta su dedo me ha metido al ano. Ha sido una de las experiencias más traumáticas que he tenido en mi vida”, señala una parte de la declaración de una víctima.

Una parte de las denuncias tiene base en los informes psicológicos que elaboraron los especialistas de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

Una de las conclusiones generales sobre estas declaraciones es que, “pese al tiempo transcurrido de la comisión de los hechos de agresión sexual, los mismos presentan inestabilidad emocional, afectando actividades cotidianas, presentando desgaste mental, sentimientos de soledad, culpa, remordimiento, preocupación somática y sexual”, cita La Razón.

Según la dirigencia de los afectados, el juzgado no los notificó para que se hagan presentes en la vista judicial que estaba programada para las 09:00 de este jueves en el juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de Cochabamba.