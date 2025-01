Presidente Arce repudia agresión a madre que recolectaba tunas y pide que no quede en la impunidad

El presidente del Estado, Luis Arce, instruyó al Ministerio de Justicia a actuar con firmeza para marcar un precedente contra la discriminación cometida por dos hombres en contra de una señora que recogía tunas con su hijo en un área verde de la meseta de Achumani.

La señora de cuclillas mientras los dos hombres la reprenden. Foto: captura

Fuente: ANF

La Paz.- El presidente del Estado, Luis Arce, instruyó al Ministerio de Justicia a actuar con firmeza para marcar un precedente contra la discriminación cometida por dos hombres en contra de una señora que recogía tunas con su hijo en un área verde de la meseta de Achumani.

“Hemos instruido al Ministerio de Justicia actuar con prontitud y firmeza para establecer un precedente en contra de este tipo de delitos de discriminación”, dijo el mandatario a través de sus redes sociales.

El mandatario se pronunció después de que un video se hizo viral en las redes sociales, en las imágenes se ve a dos hombres que agreden verbalmente a una mujer porque cosechaba tunas en un espacio público.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Señaló que se trata de un “hecho alarmante de racismo y discriminación contra una mujer y su pequeño niño, quienes solo buscaban recolectar tunas de arbustos de espacios públicos”, repudió el hecho y pidió que no quede en la impunidad.

La Policía aprehendió a uno de los implicados y lo condujo a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, es investigado por los presuntos delitos de discriminación, racismo y violencia psicológica.

La Defensoría del Pueblo abrió una investigación por la vulneración de derechos humanos de una mujer y su hijo, quienes fueron agredidos cuando recogían frutas en un área pública.

Recordó que los derechos de niñas, niños y adolescentes están garantizados por la Constitución Política del Estado; por ello, este tipo de hechos deben ser sancionados y se debe evitar su repetición.

La Defensoría del Niño Niña del municipio de La Paz también se constituyó en el lugar y abrió una investigación social y se sumará a las acciones legales que correspondan. Bryan Tintaya, director de las Defensorías de la Niñez, repudió la conducta de ambos hombres.

Hugo E., uno de los hombres involucrados, dijo que la señora frecuentemente recolecta las tunas que han sido plantadas por un vecino y que debería pedir permiso para usufructuar de las mismas. En entrevista con radio Fides dijo que la madre del niño también respondió de manera “impertinente”.

«De acuerdo a la queja de este vecino, la señora saca en baldes y no es para su consumo (…). No hay quien le llame la atención. Lo único que hice es llamarle la atención de forma verbal y que no debería hacer eso y no debería enseñar a su hijo a robar cosas del barrio», insistió.

Sin embargo, el municipio aclaró que ese espacio es público, por lo tanto, el espacio no es de propiedad de ningún vecino. Es más, el alcalde dijo que hay gran cantidad de tunas en la zona.

/ANF/