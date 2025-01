René Leigue pide a autoridades que “digan la verdad” de cuál es la situación del país

Fuente: UNITEL

El monseñor René Leigue, señaló que quizá en la actualidad hay tanta corrupción porque “hay algunos que les toca llevar adelante una misión tan grande que no son capaces de hacerlo porque no le corresponde estar ahí donde están”. Además, remarcó que la población necesita saber, sin mentiras, cuál es la situación actual del país y qué es lo que se viene.

“Están ahí no por lo que es su capacidad, sino solamente porque les pagan y si de eso se trata no van a hacer bien las cosas, no van a administrar bien las cosas, será que por eso hay tanta corrupción porque donde están no están por servicio a los demás”, manifestó.

Leigue remarcó que este es el año del Bicentenario y se escucha a las autoridades decir muchas cosas. “Que haya diálogo sincero, que no nos mientan. Tantas mentiras que se campean en las calles, tantas mentiras que se dicen, quisiéramos que nos digan la verdad cómo estamos, qué es lo que tenemos”, sostuvo.

Agregó que la población “quisiera escuchar cuál es la solución que se viene para el país”. “Eso quisiéramos escuchar y que de verdad se haga”, insistió.

Este domingo 19 de enero, el monseñor René Leigue presidió la misa en la Catedral y en su homilía se refirió a la situación del país.

