Rescatan a cuatro niños de un hotel en El Alto; Policía dice que los padres se fueron a una fiesta

La autoridad policial indicó que los niños son dos mellizos de seis años y otro de 4 y 11. Según, la declaración de la dueña del hostal los padres de los menores salieron el sábado y retornaron hasta este martes, dejando a los niños encerrados.

La señora se apiado de los menores y les dio de comer, lo poco que tenía en la olla, “les he dado ayer (lunes), hoy día, no cociné, pero igual les he traído”, contó la señora. Por lo que decidió llamar a la Policía y presentar la denuncia.

La Policía y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia llegaron al lugar, los papás de los niños llegaron más tarde y se encontraban con aliento alcohólico.

“Ya nosotros estamos en el lugar razón por la cual han sido arrestados por la Policía con la finalidad de establecer su responsabilidad, ellos no pueden en su condición de padres abandonar a los chicos, además hemos advertido se encuentran con aliento alcohólico lo que nos hacen presumir que estamos consumiendo bebidas”, indicó la autoridad policial.

La dueña del hostal indicó que este domingo por la mañana, la madre se apersonó al lugar, pero no ver a sus hijos, sino para pagar y sigan en el lugar.

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia trasladó a los niños a un albergue, informó el jefe de la Unidad de Atención Integral a la familia, Cristian Chipana.

Los hermanitos serán sometidos a un abordaje psicológico y permanecerán en al albergue mientras se resuelve la situación de sus progenitores, indicó Chipana.