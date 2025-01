Respuesta contundente a las falsas acusaciones contra Branko Marinkovic

¡A ver si queda claro de una vez!

La campaña de desprestigio contra Branko Marinkovic solo demuestra la desesperación y el miedo de quienes defienden a un régimen corrupto. Quieren confundir a la gente porque saben que Branko no tiene miedo de enfrentar a Evo Morales y al sistema podrido que lo protege.

1. Branko NO presentó ninguna denuncia ante la justicia argentina

Primer dato que les duele aceptar: Branko NO presentó ninguna denuncia directamente ante la justicia argentina. Lo que hizo fue presentar una carta formal a la Ministra de Seguridad de Argentina, solicitando que, desde su competencia, se active una investigación ante la Fiscalía por delitos gravísimos que involucraban a Evo Morales.

¿Quién presentó la denuncia? El Ministerio de Seguridad argentino fue el que trasladó la denuncia a la justicia. Las pruebas o la falta de ellas fueron responsabilidad de ese Ministerio, no de Branko.

Por lo tanto, es mentira decir que Branko «falló» al no presentar pruebas. ¡Él nunca fue parte directa del proceso judicial.

2. ¿Por qué Branko no podía presentar la denuncia directamente?

Según las leyes internacionales, para presentar una denuncia penal directa, se necesita legitimación activa, es decir:

Ser víctima directa o tener un interés legítimo en el proceso.

Residir legalmente en el país donde se interpone la denuncia (jurisdicción y competencia).

Branko no cumplía con esos requisitos porque NO era víctima directa y NO residía en Argentina. Por eso, actuó conforme a la ley, recurriendo al Ministerio de Seguridad argentino, que sí tiene la facultad para iniciar investigaciones de ese calibre.

3. La desesperación de quienes buscan protagonismo

Ahora vemos cómo ciertos activistas con intereses políticos que antes estaban con el MAS y no denunciaron a su jefe , por que todos ellos sabian los casos, hoy intentan distorsionar la verdad para ganar protagonismo. Algunos de ellos, cuando tenían poder, jamás movieron un dedo para denunciar a Evo Morales. Y ahora vienen a criticar a quien sí ha tenido el valor de enfrentar al dictador.

¿Por qué tanto ataque contra Branko?, porque saben que Branko representa un verdadero cambio y no está atado a los pactos de silencio ni a la corrupción. Los que ladran hoy son los mismos que han sido funcionales al MAS, directa o indirectamente.

4. La lucha de Branko sigue firme

Que les quede claro: Branko Marinkovic nunca se escondió, nunca pactó, y nunca será parte de la complicidad que mantiene impune a Evo Morales.

Su compromiso con Bolivia es romper con el sistema corrupto, acabar con la impunidad y devolverle la dignidad al país. Si eso incomoda, mejor que sigan ladrando, porque eso solo confirma que vamos por el camino correcto.

¡El miedo les está calando hondo y eso nos motiva aún más!

Bolivia no se calla, Bolivia despierta.

#Branko2025 | #NoMásImpunidad | #FueraEvo | #CambioRadical | #BoliviaLibre

Leonardo Roca