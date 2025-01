Reyes Villa Indicó que Tuto Quiroga “siempre ha sido funcional al MAS. Si no está en la cárcel y se quedó en el país, fue gracias a su protector @evoespueblo”.

Las acusaciones entre candidatos presidenciales de oposición avivan el ambiente electoral a casi ocho meses del proceso electoral y tres meses de que se lance la convocatoria de manera oficial por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El reciente proclamado candidato presidencial por Autonomía Para Bolivia Súmate (APB Súmate), Manfred Reyes Villa, acusó el expresidente Jorge Tuto Quiroga de aprobar la Constitución Política del Estado de 2009, para hacerse otorgar una amnistía por Evo Morales dentro el caso Petrocontratos.

“Veo que más de 50,000 personas en un estadio le causan tanto miedo a @tutoquiroga. Pero quien aprobó la Constitución del masismo fue usted, quien se hizo otorgar una amnistía por el pedófilo fue usted” (sic), escribió Reyes Villa desde su cuenta de X.

A ello, añadió que incluso “lo ayudó a escaparse”. Indicó que “siempre ha sido funcional al MAS. Si no está en la cárcel y se quedó en el país, fue gracias a su protector @evoespueblo”.

Reyes Villa le recordó a Quiroga que los “bolivianos estamos listos para derrotar al MAS y transformar el país”, por lo que le pidió dejar su obsesión por atacar a la única opción con apoyo nacional y capacidad real de ganar.

“¡Es hora de sumar, no de dividir!”, indicó.

Las declaraciones de Reyes Villa surgieron luego que Quiroga indicara que siendo “él (Reyes Villa) el único opositor candidato a la presidencia salió corriendo”.

Le dijo que es el “Rosales —en alusión a Manuel Antonio, el adversario de Hugo Chávez (+) en la elección presidencial de 2006— y es el tilín con bigotes. Que ya no venga a contarnos cuentos este señor a decir, ‘el Petrocontratos’, ‘aquí en Incahuasi debieron darme medallas’, ‘el único descubrimiento que hicieron’, que no repita las tonteras de su jefe Evo”.

Aclaró que el descubrimiento del pozo Incahuasi merecía medalla y no juicios. “Nunca me escapé, nunca pedí perdón y nunca después de candidatear me salí corriendo a ponerme a buen recaudo”, le recordó a Quiroga a Reyes Villa.

“Tilín con bigotes el señor, el único opositor que salió corriendo hasta cuatro veces y que después tuvo que venir, con sentencia ejecutoriada por corrupción, a querer pedir perdón de rodillas, por eso todo el día habla bien de Tilín (Luis Arce), lo conocemos y ya en el camino nos vamos a encontrar”, agregó.