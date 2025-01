Rueda la cabeza del ministro de Medio Ambiente y Aguas por supuestos hechos de corrupción

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

El exministro de Medio Ambiente y Aguas, Alan Lisperguer

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Una falsa declaración jurada y los movimientos irregulares en sus cuentas le costaron el cargo a Lisperguer; Senado sanciona la ley de escaños; la promulgación está en manos de Luis Arce; y, política de subvención del Gobierno sube a Bs 528 millones para mantener los «precios justos» en el mercado. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Una falsa declaración jurada y los movimientos irregulares en sus cuentas le costaron el cargo a Lisperguer

El exministro de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA) fue destituido por el presidente Luis Arce la mañana de este miércoles debido al inicio de una investigación del Ministerio Público en su contra por un supuesto delito de falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas, así como una probable legitimación de ganancias ilícitas después de que el viceministerio de Transparencia detectara, mediante una investigación interna, movimientos económicos irregulares en sus cuentas bancarias. La Fiscalía Departamental de La Paz inició una investigación contra Lisperguer en base al informe de ese Viceministerio, en el cual se consigna que el ahora exministro, al asumir su cargo, declaró que tenía una casa; pero, investigaciones posteriores mostraron que en realidad tiene nueve propiedades.

https://eju.tv/2025/01/una-falsa-declaracion-jurada-y-los-movimientos-irregulares-en-sus-cuentas-le-costaron-el-cargo-a-lisperguer/

– Fiscal revela que el ministro destituido recibía depósitos de hasta Bs 500 mil, pero sus ingresos eran de 21 mil

El fiscal Miguel Cardozo, que investiga la denuncia de enriquecimiento ilícito contra el exministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer, destituido este miércoles, reveló que la exautoridad recibía depósitos que no coinciden con sus ingresos como servidor público. Cardozo dio a conocer los movimientos de la exautoridad en dos bancos. “Se evidenció que le han depositado dinero que no condice con su movimiento económico y a su salario, que es de unos 21 mil bolivianos, pero los depósitos son de 200 mil o 500 mil”, declaró. El ahora exministro y también su director jurídico, Gabriel A.D. enfrentan cargos por falsedad en declaración de ingresos por bienes y rentas y enriquecimiento ilícito. El Viceministerio de Transparencia detalla la adquisición de nueve inmuebles y movimientos irregulares millonarios en las cuentas de Lisperguer.

https://eju.tv/2025/01/fiscal-revela-que-el-ministro-destituido-recibia-depositos-de-hasta-bs-500-mil-pero-sus-ingresos-eran-de-21-mil/

– Lisperguer: Tengo todos los descargos, he regularizado una propiedad, son departamentos

Al ser conocida la denuncia por corrupción contra Alan Lisperguer y poco antes de ser destituido del cargo de ministro de Medio Ambiente y Agua, aseguró que los dineros y bienes por los que es investigado correspondían a periodos en los que no era autoridad y que los inmuebles anotados a su nombre son resultado del fraccionamiento de una propiedad de la que es dueño. «Como ministro de Estado no tengo ningún movimiento que podría llamar la atención, eso es lo que he podido escuchar del informe (del fiscal), hacen mención justamente a periodos donde no ejercía yo un cargo como servidor público, ese es un elemento que está claro, que no existe un movimiento en mi gestión o en el cargo que yo estoy ejerciendo como ministro», señaló antes de conocerse la decisión del presidente Luis Arce.

https://eju.tv/2025/01/lisperguer-tengo-todos-los-descargos-he-regularizado-una-propiedad-son-departamentos/

– Alan Lisperguer, el quinto ministro que dejó el Gobierno de Arce por hechos de corrupción

Humberto Alan Lisperguer Rosales es el quinto ministro que deja el Gobierno por hechos de corrupción, en los cuatro años y dos meses de gestión de Luis Arce Catacora. Antes del ahora exministro de Medio Ambiente y Agua, otros cuatro titulares de cartera corrieron la misma suerte. En diciembre de 2020, el entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Wilson Cáceres, fue destituido por contratar a su expareja como jefa de gabinete. Su sustituto, Edwin Characayo Villegas, cayó preso en abril de 2021 al ser sorprendido en poder de 20.000 dólares, parte de una coima. El 12 de noviembre de 2021, Adrián Quelca salió de Educación por irregularidades en un proceso de designación. Y, el 13 de mayo de 2023, el ministro de Medio Ambiente y Agua Juan Santos Cruz renunció al cargo por una denuncia por cobros de sobornos millonarios.

https://eju.tv/2025/01/alan-lisperguer-el-quinto-ministro-que-dejo-el-gobierno-de-arce-por-hechos-de-corrupcion/

– Senado sanciona la ley de escaños; la promulgación está en manos de Luis Arce

La tarde del miércoles, la Cámara de Senadores le dio el visto bueno al proyecto de ley de redistribución de escaños con más de dos tercios de los votos, por lo que la norma pasará a manos del Poder Ejecutivo para su promulgación. La ley fue aprobada por los senadores tanto en su estación en grande y detalle este 15 de enero, el mismo día que había fijado el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como el plazo máximo que la norma sea aprobada. Los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Dávila y Tahuichi Tahuichi advirtieron que si la norma no se aprueba hasta este miércoles 15 de enero las elecciones presidenciales se ejecutarán con la distribución de escaños que rige desde 2013 y ya no se aplicará la propuesta que tiene base en los datos del Censo 2024.

https://eju.tv/2025/01/senado-sanciona-la-ley-de-escanos-la-promulgacion-esta-en-manos-de-luis-arce/

– Diputado evista denuncia que hijo del presidente Arce hizo 64 viajes al exterior en cuatro años

El diputado evista Héctor Arce denunció este miércoles que Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, está involucrado en hechos de corrupción que, según él, se sustentan en el flujo de viajes que hizo al exterior. «En siete años, cuando Lucho Arce era ministro, su hijo Luis Marcelo realizó cinco viajes; cuando su papá comienza como presidente en 2020, empiezan los viajes extraordinarios del hijo de Lucho Arce, en cuatro años viajó tres veces a Estados Unidos, cuatro veces a Brasil, 10 veces a Argentina, seis veces a Colombia, tres veces a Paraguay y hay algunos viajes a Panamá, donde ha hecho escala para hacer sus negocios», detalló el legislador. El reporte presentado por el diputado leal a Evo Morales da cuenta que en los cuatro años de Gobierno de Arce, su hijo Luis Marcelo hizo 64 viajes al exterior.

https://eju.tv/2025/01/diputado-evista-denuncia-que-hijo-del-presidente-arce-hizo-64-viajes-al-exterior-en-cuatro-anos/

– Gobierno flexibiliza los requisitos para la importación de combustibles

El Gobierno emitió un decreto supremo con el objetivo de facilitar el trámite de importación de combustibles para el sector privado, con fines tanto de consumo propio como de comercialización. El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, indicó que se toma esta medida luego de la coordinación con los diferentes sectores agropecuarios, mineros, industriales, construcción y otros. Señaló que se están reduciendo requisitos, los procedimientos y los plazos con el fin de que se pueda hacer óptima esta actividad de importación. Por ejemplo, mencionó mayores facilidades en el trámite de certificados, autorizaciones, registro de sustancias controladas, entre otros aspectos. Reveló que ya se tiene 36 empresas autorizadas para la importación con fines de consumo propio y una para la comercialización.

https://eju.tv/2025/01/gobierno-flexibiliza-los-requisitos-para-la-importacion-de-combustibles/

– Política de subvención del Gobierno sube a Bs 528 millones para mantener los «precios justos» en el mercado

La política de subvención del Gobierno para mantener los «precios justos» en el mercado subió a 528 millones de bolivianos, informó este miércoles el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca. «Para disponer y cubrir esta política de subvención, inicialmente vamos a comenzar a ejecutar estos recursos para cubrir este acopio (de granos y otros alimentos)», declaró la autoridad. El Presupuesto General del Estado (PGE) tenía previsto un monto global de subvención que superaba los 523 millones de bolivianos, informó el martes 14 de enero el viceministro de Comercio Interno y Logística, Grover Lacoa. Luego de reunirse con los panaderos, que demandaban incrementar el precio del pan de batalla, el Gobierno aprobó un decreto supremo para destinar recursos para la «producción y comercialización de alimentos estratégicos».

https://eju.tv/2025/01/politica-de-subvencion-del-gobierno-sube-a-bs-528-millones-para-mantener-los-precios-justos-en-el-mercado/

– Agro cruceño pide diésel oportuno para no alterar el control de malezas en los cultivos de verano

Tras una siembra de verano con “sobresaltos” debido a las fallas en el abastecimiento de carburantes, desde el sector productivo señalaron que se requiere contar con el carburante para hacer frente al control de malezas y otras actividades culturales que son propias de este ciclo agrícola que contempla granos estratégicos para la producción de alimentos. Así lo manifestó el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah, que dijo que urge contar con el combustible para labores como fumigaciones, control de insectos y otras actividades que se deben llevar adelante en los próximos 60 – 90 días. “Otra vez estamos viendo filas en surtidores, en provincias está faltando (diésel) y para tener éxito en la producción de granos, que es transversal a la producción de alimentos, hay que tener diésel oportuno”, sostuvo.

https://eju.tv/2025/01/agro-cruceno-pide-diesel-oportuno-para-no-alterar-el-control-de-malezas-en-los-cultivos-de-verano/

– Intensas lluvias dejan a más de 30.200 familias afectadas y 205 viviendas destruidas en Bolivia

A causa de las recientes precipitaciones, seis municipios fueron declarados en desastre y 45 fueron afectados, 21.248 familias son las afectadas y 9.014 damnificadas, hay 205 viviendas destruidas y 16 personas fallecidas, informó este miércoles el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. Las intensas lluvias -desde noviembre hasta la fecha- dejaron a más de 30.200 familias afectadas y destruyó totalmente 205 viviendas, informó. “Son 21.248 familias afectadas, 9.014 damnificadas, en total son 30.262 familias”, informó la autoridad en conferencia de prensa. Son 45 municipios en ocho departamentos afectados. Oruro sería el único que no registró afectaciones. En tanto, La Paz, sería el que sufrió más daños estructurales, donde seis municipios se declararon en desastre, se trata de Apolo, La Asunta, Luribay, Palca, Humala y Yaco.

https://eju.tv/2025/01/intensas-lluvias-dejan-a-mas-de-30-200-familias-afectadas-y-205-viviendas-destruidas-en-bolivia/