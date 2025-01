La reciente posesionada magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, señaló que en la elección del nuevo presidente de esa máxima instancia judicial no se considerará la cantidad de votos ni el porcentaje de votación, sino su capacidad de trabajar con todos los magistrados.

El jueves, el presidente Luis Arce posesionó a los magistrados y consejeros electos en los comicios judiciales del 15 de diciembre.

Ruiz indicó que los nuevos magistrados del TSJ ya tuvieron una reunión previa a la primera sala plena programada para el lunes 6, evento en el que se prevé la elección del nuevo presidente y además tratar el tema de los magistrados “autoprorrogados”.

“Hemos tenido una primera reunión y hemos manifestado que no vamos a considerar la cantidad de votos, ni el porcentaje de votación. Vamos a considerar la capacidad e idoneidad de la persona, la capacidad de trabajar en conjunto con los demás magistrados”, señaló Ruiz a DTV.

Reiteró que no se elegirá al magistrado con más votos o la elección por el tema de género a una mujer. “Vamos a tratar de buscar y consensuar por una persona que nos presente a todos los magistrados de manera efectiva y eficiente”.

La magistrada además indicó que, en la primera reunión previa, ella manifestó que no tienen el interés para ser presidenta del TSJ en este año inicial. Sin embargo, indicó que hay situaciones en el que no se pudo llegar a consenso, pero que si no se llega a un acuerdo, “ni se ofrece ni se excusa”.

El jueves, el magistrado del TSJ, Romer Saucedo, anunció que el lunes se celebrará la primera sala plena de ese órgano y que se abordará la situación de sus colegas prorrogados.

“Nosotros, el día lunes vamos a tener nuestra primera sala plena como cuerpo colegiado y, a partir de ello vamos a optar una posición de manera institucional (…). Como cuerpo colegiado, el TSJ se va a manifestar el lunes”, dijo la autoridad judicial en contacto con Bolivia Tv.

Ruiz enfatizó que el nuevo Auto Constitucional 113/2024 del TCP no les permite desconocer a esas autoridades, por cuanto se entraría a un desobedecimiento a una resolución constitucional, por lo que dijo, podrían ser sujetos a “una sanción”.

“La determinación la vamos a tomar en la primera sala plena del lunes. No podemos adelantar de manera aislada y decir, cuál va a ser el accionar con relación a los autoprorrogados. Vamos a analizar ese auto y de acuerdo a ello vamos a tomar una decisión como órgano colegiado”.

El Auto Constitucional 113/2024, del 11 de diciembre de 2024, de la sala plena del TCP determinó “dimensionar” los efectos de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, del 11 de diciembre de 2023, y resolvió que la prórroga de mandato de las autoridades en actual ejercicio en el TSJ y el TCP debe continuar hasta que se elija y posesione a las nuevas autoridades donde las convocatorias fueron declaradas desiertas.