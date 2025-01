Santa Cruz rechaza Ley de Escaños pero su aprobación es inevitable para garantizar elecciones generales de 2025

La bancada parlamentaria de Creemos expresó su rechazo al proyecto de ley distribución de escaños remitido por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), sin embargo su aprobación es inevitable para garantizar las elecciones generales del 2025, de modo que el gobierno de Luis Arce Catacora no tenga argumentos para autoprorrogarse en mandato presidencial, señaló el diputado por Santa Cruz Erwin Bazán, Creemos.

Fuente: Prensa CREEMOS

“La trampa viene con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Santa Cruz rechaza categórica y enérgicamente los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda por considerarlos fraudulentos contra Santa Cruz y otras regiones del país (…) pero el tema de fondo es que se garantice al pueblo boliviano la realización de las elecciones generales del 2025 (…) vamos a garantizar a Bolivia un nuevo censo cuando el 2025 la oposición seamos gobierno”, puntualizó Bazán.

Aseguró que Bolivia necesita realizar un nuevo censo nacional de población que permita contar al país con datos estadísticos serios; por tanto, con un nuevo gobierno el 2025 se tenderá que realizar un nuevo relevamiento de datos a nivel nacional, no como ocurre con el actual gobierno que manipuló información pública para fines políticos.

En este contexto, reiteró que la aprobación del proyecto de ley de escaños es inevitable para no dar a Arce Catacora ningún pretexto para suspender la elección de agosto de 2025.

“Si no aprobamos esta ley, Arce se prorroga y si Arce se prorroga, no salimos nunca del abuso de poder, la crisis económica y el latrocinio contra las arcas del pueblo”, dijo Bazán.