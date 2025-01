¡Se cumple el sueño! Pipe Bueno busca “urgentemente” al cantante boliviano Luis Vega

El reconocido artista colombiano respondió a los fans bolivianos.

Fuente: Red Uno

“Bueno familia hermosa les quiero contar que ando buscando urgentemente a Luis Vega”, es así como inicia el video del artista colombiano Pipi Bueno, en el cual responde a las miles de etiquetas que colocaron los fans bolivianos en su cuenta.

La pasada semana el artista y compositor Luis Vega, había recibido la sugerencia de escribir una canción para el cantante colombiano y fue entonces que se animó, la escribió, y solicitó el apoyo de sus seguidores.

“No es que no me anime o que no tenga fe, es que es un artista muy grande e importante en Colombia, quizá no llegue ni a ver este video, aunque, por otro lado, pasamos de la calle a llenar estadios, todo es posible, quizá con ayuda de ustedes este video pueda llegar a las manos y oídos de Pipe Bueno”, decía Luis Vega en su video entonces.

A poco menos de una semana, la tan esperada respuesta llegó, pues el artista Pipe Bueno, logró leer los mensajes y pidió contactarse con Luis Vega.

“Hasta ahorita me di cuenta de un video que en este momento en TikTok, que está una chimba, me estaquearon de un montón de cuentas de allá de Bolivia, de toda su gente, y yo a Bolivia la llevo en el corazón, es un país que amo demasiado, Luis Vega, hermanito, te estoy buscando, ya te escribí por el interno”, dice Pipe Bueno en su publicación.

Luis Vega escribió una canción para Pipe Bueno e interpretó como podría sonar el tema en la voz del cantante, también compartió parte de la letra que tendría.

“No creo que esto se me pase, no creo cerrar este ciclo, no creo ser feliz si no lo soy contigo. No quiero conocer a nadie, yo ya conocí al amor de mi vida, yo no quiero continuar sin ti, prefiero continuar sangrando por la herida”, dice parte de la canción.

Ahora se espera conocer como resultará el contacto entre Luis Vega y Pipe Bueno, para próximamente escuchar este éxito, en la voz del cantante colombiano.