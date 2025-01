Sector transporte retira demanda contra la Alcaldía cruceña y el ordenamiento municipal

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra celebra el retiro del amparo constitucional presentado por el sector transporte, una medida que había frenado temporalmente los esfuerzos de ordenamiento en la ciudad. Bernardo Montenegro, vocero municipal, destacó que esta decisión permite retomar el trabajo en beneficio de los vecinos, aunque subrayó la importancia de evaluar los daños económicos ocasionados. “Se interrumpió un proceso clave para nuestra ciudad y analizaremos quién asumirá la responsabilidad por este perjuicio”, afirmó.

Asimismo, recordó que el sector transporte fue el primero en reconocer la necesidad de adecuarse a la normativa vigente, firmando compromisos al respecto. Sin embargo, los datos actuales revelan una preocupante falta de cumplimiento: de las 126 líneas de transporte que operan, solo nueve están registradas legalmente y de las 9 mil unidades que circulan, apenas 3 mil tributan en el municipio. “Es inaceptable que usen nuestras vías, contribuyan al desgaste del asfalto y no cumplan con sus obligaciones tributarias”, enfatizó.

El vocero también anunció que el Gobierno Municipal será estricto en la aplicación de la normativa. “Unidad que no tribute en Santa Cruz será retirada de circulación y línea que no esté inscrita conforme a la ley no podrá operar”, advirtió con firmeza.

Finalmente, dejó claro que cualquier diálogo sobre la nivelación de tarifas solo será posible cuando el sector transporte cumpla con todas las disposiciones legales. “Estamos abiertos al diálogo, pero no aceptaremos chantajes ni presiones que afecten a la ciudadanía”, concluyó.

Con esta medida, la Alcaldía reafirma su compromiso con el ordenamiento urbano y el bienestar de los cruceños, priorizando siempre el respeto a la ley y los derechos de los vecinos.