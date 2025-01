Sectores del evismo inician la segunda ‘marcha por la vida’ desde Patacamaya

Aproximadamente, son quinientos los participantes, pero aseguran que en las próximas horas y días la movilización será masificada por representantes de otros movimientos sociales.

eju.tv / Videos: RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

Alrededor de medio millar de adeptos del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) se hizo presente en el municipio de Patacamaya, a 93 kilómetros de la sede de Gobierno, para iniciar la marcha de protesta contra la gestión de Luis Arce Catacora por no atender la crisis económica, ni la escasez de combustible y dólares en el sistema financiero nacional, que inciden en el incremento de precios en la canasta familiar; además de exigir la recuperación de la institucionalidad del Estado y una justicia independiente.

La segunda ‘marcha por la vida’, a la cabeza de dirigentes de diferentes organizaciones sociales, partió a eso de las 10 de la mañana desde esa pequeña localidad de la provincia Aroma del departamento de La Paz, en medio de arengas contra el gobierno y el sonido de los pututus (una especie de trompetas que se fabrican de las astas de algunos animales); los participantes afirmaron que llegarán la próxima semana a La Paz, para expresar su descontento por la inacción gubernamental frente a la situación económica.

“Estamos iniciando la marcha pacífica por la subida de la cansata familiar y también por la escasez del combustible y del dólar; los hermanos campesinos estamos sufriendo, por eso nosotros pedimos que soluciones, pero no puede hacerlo este gobierno; si no tiene capacidad (Luis Arce) para dirigir (el país), que deje la silla presidencial”, exigió una de las mujeres que representa al sector de las mujeres campesinas de Oruro.

Esta marcha forma parte de una acción definida por el Pacto de Unidad que responde al expresidente Evo Morales Ayma, definida en una reunión del 30 de diciembre de 2024 en Chimoré, cuyos ejes son: Retorno a la institucional: Reclamar una justicia independiente y procesos electorales transparentes. Canasta familiar: exigir estabilidad en los precios de productos básicos y mayor atención a la economía popular. Democracia: Promover elecciones libres y sin irregularidades.

La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) es una de las organizaciones que participa en la marcha que partirá de la localidad enclavada en el altiplano paceño, uno de sus representantes afirmó que el gobierno demostró una incapacidad en el manejo de la cosa pública, lo que desembocó en la situación crítica que vive el país en este momento y que afecta a los sectores más empobrecidos.

La marcha partió a media mañana de este viernes. Foto: RKC

“Lucho y David han destruido la economía por su incapacidad, nosotros los pueblos indígenas estamos presentes defendiendo la estabilidad económica, por una necesidad sentida de nuestras bases, nuestras comunidades que están sufriendo, este gobierno está haciendo hambrear a todo el pueblo boliviano con la doble alza de la canasta familiar e inclusive el alza del combustible, porque no se puede producir, no tenemos cómo meter tractores y maquinaria a nuestros chacos, si el gobierno no resuelva habrá hambre para todo el pueblo”, alertó.

Además, reiteró la cualidad pacífica de la caminata en demanda de soluciones a la coyuntura que afecta a los hogares bolivianos debido al incremento no solo de los productos esenciales de la canasta familiar, sino de otros bienes como los fármacos, que tuvieron un aumento sustancial o simplemente desaparecieron de las farmacias y de los hospitales en los que los pacientes peregrinan para ser atendidos y recibir la medicación correspondiente.

Un grupo de trabajadores petroleros participa en la caminata. Foto: RKC

Asimismo, otro de los participantes oriundo de Tarija añadió que la movilización también es en defensa de los recursos naturales, aparte de la petición de un precio justo de la canasta familiar, precepto que fue encomendado por las bases del campesinado de ese departamento del sur del país. “Estamos esperando a las delegaciones de los distintos departamentos que están apersonándose para poder iniciar la marcha”, señaló el marchista.