Sectores económicos confirman paro nacional de 24 horas para el 10 de febrero en rechazo a disposición sobre decomisos

La determinación se asumió este jueves tras una reunión nacional en Sucre, en rechazo a la disposición transitoria de la Ley Financial, piden que norma sea derogada.







Fuente: Unitel

Pasado el mediodía de este jueves sectores económicos confirmaron que el 10 de febrero acatarán un paro nacional de 24 horas para exigir al Gobierno Nacional que derogue la disposición séptima sobre decomisos de la Ley Financial. El ampliado nacional se realizó en Sucre, capital del país.

Los sectores reclaman desde hace semanas que se derogue la disposición y la anterior semana ya habían advertido con ejecutarán movilizaciones a partir del 10 de febrero, si no se deroga la norma que cuestionan.

El ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César González, pidió a las autoridades que los dejen trabajar para generar ingresos para el país. “En caso de no tener esta derogación (de la disposición), los integrantes de la cadena de abastecimiento realizaremos un paro movilizado nacional de 24 horas”, confirmó González al momento de leer las conclusiones acompañado de representantes de distintos sectores.

Por su parte, el Gobierno ha vuelto a descartar la noche del miércoles la anulación de la norma y, por el contrario, reveló que ya tiene un anteproyecto de la reglamentación y alista un decreto.

Así lo ha señalado el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, tras confirmar que seguirá insistiendo en la convocatoria a los sectores que se oponen a la medida.

Pronunciamiento de sectores

González remarcó que defenderán en las calles la propiedad privada.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, reiteró la preocupación de las distintas cámaras económicas. Pidió al Gobierno y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) derogar la norma, que a su criterio, “es la mejor decisión”.

”Nosotros no especulamos, no hacemos agio, no conspiramos, no hacemos política. Nosotros producimos y aquí en Sucre está Bolivia, cuya única prioridad es poder trabajar y producir con seguridad jurídica” , sostuvo.